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Незаконная вырубка лесов в Грузии: оштрафована еще одна лесопилка

Незаконная вырубка лесов в Грузии: оштрафована еще одна лесопилка

По данным специалистов, ущерб, нанесенный окружающей среде достиг почти 23 тысяч долларов 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факт незаконной добычи лесоматериалов в Лентехи (регион Рача-Лечхуми Квемо-Сванети), сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты проверили лесопилку, зарегистрированную в селе Хеледи. На территории лесопилки было найдено 28 единиц бревен. А на территории, прилегающей к лесопилке, было найдено более 96 кубических метров незаконно добытого лесоматериала.В целом инспекторы опечатали 253,71 кубических метров незаконно добытого лесоматериала. Ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 61,5 тысячи лари (22,8 тысячи долларов).Материалы дела переданы соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.Вырубка лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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