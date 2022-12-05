https://sputnik-georgia.ru/20221205/vvedenie-kassovykh-apparatov-na-rynkakh-gruzii-otlozhili-vo-vtoroy-raz-272738575.html

Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз

Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз

На 1 января в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T20:07+0400

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2022-12-05T20:07+0400

грузия

экономика

новости

министерство финансов грузии

кассовые аппараты

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на три года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат. После задействование нормы перенесли на 1 января 2023 года.Кроме того, также на три года отсрочено и вступление в силу нормы, обязывающей введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты? >>В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, кассовые аппараты