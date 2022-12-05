https://sputnik-georgia.ru/20221205/vvedenie-kassovykh-apparatov-na-rynkakh-gruzii-otlozhili-vo-vtoroy-raz-272738575.html
Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз
Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз
На 1 января в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T20:07+0400
2022-12-05T20:07+0400
2022-12-05T20:07+0400
грузия
экономика
новости
министерство финансов грузии
кассовые аппараты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1c/265551197_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_28b2b0dac08b4fa4ce9d2c1ab69cfa95.jpg
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на три года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат. После задействование нормы перенесли на 1 января 2023 года.Кроме того, также на три года отсрочено и вступление в силу нормы, обязывающей введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты? >>В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1c/265551197_302:266:2677:2047_1920x0_80_0_0_492e87819c1145889fa1a9849081085a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, кассовые аппараты
грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, кассовые аппараты
Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз
На 1 января в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на три года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат. После задействование нормы перенесли на 1 января 2023 года.
"Обязательство по использованию кассовых аппаратов на рынках, которое предполагалось ввести с 1 января 2023 года, будет отложено на 3 года", - сказал Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Кроме того, также на три года отсрочено и вступление в силу нормы, обязывающей введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.
На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.
В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.
При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.