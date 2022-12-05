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Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз
Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз
На 1 января в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси 05.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-05T20:07+0400
2022-12-05T20:07+0400
грузия
экономика
новости
министерство финансов грузии
кассовые аппараты
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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на три года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат. После задействование нормы перенесли на 1 января 2023 года.Кроме того, также на три года отсрочено и вступление в силу нормы, обязывающей введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты? &gt;&gt;В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, кассовые аппараты
грузия, экономика, новости, министерство финансов грузии, кассовые аппараты

Введение кассовых аппаратов на рынках Грузии отложили во второй раз

20:07 05.12.2022
© photo: Sputnik / StringerБазар и уличная торговля продуктами, овощами и фруктами. Цены на рынке
Базар и уличная торговля продуктами, овощами и фруктами. Цены на рынке - Sputnik Грузия, 1920, 05.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На 1 января в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Введение обязательных кассовых аппаратов для всех торговцев на рынках откладывается на три года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Изначально предполагалось, что с 1 января 2022 года все торговцы на грузинских рынках должны были зарегистрироваться как предприниматели и обязательно иметь кассовый аппарат. После задействование нормы перенесли на 1 января 2023 года.
"Обязательство по использованию кассовых аппаратов на рынках, которое предполагалось ввести с 1 января 2023 года, будет отложено на 3 года", - сказал Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.
Кроме того, также на три года отсрочено и вступление в силу нормы, обязывающей введение системы штрафов и пресечение незаконной торговли для тех торговцев, у которых не будет кассовых аппаратов.
На 1 января 2021 года в Грузии функционировал 201 рынок, треть из которых расположена в Тбилиси.
Когда на рынках в Грузии появятся кассовые аппараты? >>
В регионах наибольшее число рынков расположено в Имерети, а наименьшее – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.
При этом основная часть рынков - продуктовые. В Грузии вещевые рынки составляют лишь треть от общего числа.
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