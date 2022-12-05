https://sputnik-georgia.ru/20221205/zurabishvili-gruziya-rasschityvaet-na-podderzhku-polshi-272741177.html

Зурабишвили: Грузия рассчитывает на поддержку Польши

Зурабишвили: Грузия рассчитывает на поддержку Польши

Дуда в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Польшей европейских и североатлантических устремлений Грузии 05.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-05T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. На пути европейской интеграции Грузия рассчитывает на поддержку Польши, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.Совместная пресс-конференция глав двух государств состоялась после того, как Зурабишвили и Дуда провели переговоры.Президент выразила благодарность за поддержку Польшей Грузии не только в течение последних 30 лет, но и в течение последних двух веков.По ее словам, Грузия продолжит идти по пути вступления в ЕС, так как того желает большая часть граждан страны."Таково желание 80% нашего населения, и эта цифра не изменилась за последние 30 лет. Мы будем продолжать идти по этому пути. Мы знаем, что Польша поддержит нас и в следующих дискуссиях", - отметила она.Премьер Польши в Грузии: детали рабочего визита >>Зурабишвили напомнила, что глава наблюдательной Миссии ЕС является поляком и в этой миссии участвуют 22 польских наблюдателя."Хочу еще раз выразить нашу благодарность за все это и нашу большую надежду на то, что в будущем, когда мы также будем полноценным членом этого объединения, называемого Европейским Союзом, мы также будем надежным другом Польши", - сказала Зурабишвили.В свою очередь, Дуда в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку Польшей европейских и североатлантических устремлений Грузии, выразив надежду, что в недалеком будущем Грузия получит статус полноправного члена Европейского Союза, а также вступит в НАТО.Президент Грузии поздравила Анджея Дуду с победой на выборах в Польше >>"Польша всегда поддерживала эти стремления Грузии и будет поддерживать их в дальнейшем. Это вопрос нашей общей безопасности. Вступление в Евросоюз и НАТО предоставит Грузии более благоприятные условия для экономического развития и политической безопасности", - заявил Дуда.Европейский совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.В ходе визита в Польшу президент Грузии 6 декабря примет участие в мероприятии, посвященном 80-летию мученической кончины Григола Перадзе в Освенциме. На вечере состоится презентация совместной почтовой марки "Святой мученик Григол Перадзе".Дом-музей святого мученика Григола Перадзе открыли в Грузии >>После начала Второй мировой войны и немецкой оккупации Варшавы Григол Перадзе остался в польской столице. Защищал евреев и принимал участие в сопротивлении.Был арестован гестапо в мае 1942 года и отправлен в концлагерь Освенцим, где был убит 6 декабря, добровольно пойдя на смерть вместо другого заключенного — отца многочисленной семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, польша, анджей дуда, саломе зурабишвили , григол перадзе, освенцим