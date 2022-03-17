https://sputnik-georgia.ru/20220317/premer-polshi-v-gruzii-detali-rabochego-vizita-265302071.html

Премьер Польши в Грузии: детали рабочего визита

Премьер Польши в Грузии: детали рабочего визита

Одной из тем обсуждения стала заявка Грузии на вступление в Евросоюз 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обсудил со своим коллегой из Польши Матеушем Моравецким вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.Моравецкий прибыл в Грузию с однодневным рабочим визитом. Встреча глав правительств состоялась в черноморском курортном городе Батуми. Премьеры встретились тет-а-тет, а позже в расширенном формате.На совместной пресс-конференции Гарибашвили отметил успешное сотрудничество между странами и поблагодарил своего коллегу за то, что Польша поддерживает Грузию. "Мы заинтересованы, мотивированы еще больше расширить наши многосторонние отношения", - заявил Гарибашвили.Одной из тем обсуждения была недавно поданная Грузией заявка на вступление в Евросоюз."Польша по-прежнему поддерживает Грузию на пути евроинтеграции и продолжит оказывать эту поддержку", - заявил Моравецкий.Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС>>На встрече стороны также обсудили ситуацию на Украине. Гарибашвили поблагодарил Польшу и Моравецкого лично за помощь в эвакуации граждан Грузии из Украины и в транспортировке гуманитарной помощи из Грузии.Премьер Грузии затронул тему санкций. Он не раз заявлял, что введением санкций Грузия никак не навредит России, пострадает лишь сама Грузия.Более того, Гарибашвили напомнил, что после событий августа 2008 года в Грузии грузинские власти, представленные тогда партией "Единое национальное движение", не вводили санкции против России. Наоборот, России были проданы стратегические энергетические объекты и в одностороннем порядке отменен визовый режим. Грузия усилила охрану госграницы – глава МВД>>После совместной пресс-конференции премьер-министры приняли участие в церемонии открытия памятник президенту Польши Леху Качинскому, погибшему в авиакатастрофе в 2010 году. Памятник установлен на территории нового батумского бульвара.Дипотношения Грузия и Польша установили 28 апреля 1992 года. За это время страны оформили более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество в сферах экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения, обороны и в других сферах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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