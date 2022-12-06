https://sputnik-georgia.ru/20221206/bezvizovyy-rezhim-s-es--evrokomissiya-vydala-novye-rekomendatsii-gruzii-272757628.html

Безвизовый режим с ЕС – Еврокомиссия выдала новые рекомендации Грузии

Безвизовый режим с ЕС – Еврокомиссия выдала новые рекомендации Грузии

Необходимы дальнейшие усилия Грузии в области визовой политики, отметили в ЕК 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T14:19+0400

2022-12-06T14:19+0400

2022-12-06T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и приняла меры по выполнению предыдущих рекомендаций Европейской комиссии, об этом говорится в пятом докладе ЕК о безвизовом режиме стран Западных Балкан и Восточного партнерства с Евросоюзом.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.В частности, как отмечено в документе, необходимо дальнейшее решение следующих вопросов:Как отмечено в документе, либерализация визового режима была ключевой частью сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан и Восточного партнерства в области миграции, безопасности и правосудия. Она облегчает мобильность и контакты между людьми, а также может инициировать ключевые политические реформы в этих странах.Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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