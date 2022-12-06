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Безвизовый режим с ЕС – Еврокомиссия выдала новые рекомендации Грузии
Безвизовый режим с ЕС – Еврокомиссия выдала новые рекомендации Грузии
Необходимы дальнейшие усилия Грузии в области визовой политики, отметили в ЕК 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T14:19+0400
2022-12-06T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и приняла меры по выполнению предыдущих рекомендаций Европейской комиссии, об этом говорится в пятом докладе ЕК о безвизовом режиме стран Западных Балкан и Восточного партнерства с Евросоюзом.В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.В частности, как отмечено в документе, необходимо дальнейшее решение следующих вопросов:Как отмечено в документе, либерализация визового режима была ключевой частью сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан и Восточного партнерства в области миграции, безопасности и правосудия. Она облегчает мобильность и контакты между людьми, а также может инициировать ключевые политические реформы в этих странах.Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, тбилиси, украина, молдова, еврокомиссия, венецианская комиссия
новости, грузия, политика, тбилиси, украина, молдова, еврокомиссия, венецианская комиссия

Безвизовый режим с ЕС – Еврокомиссия выдала новые рекомендации Грузии

14:19 06.12.2022
© photo: Sputnik / StringerНачало осени
Начало осени - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Необходимы дальнейшие усилия Грузии в области визовой политики, отметили в ЕК
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и приняла меры по выполнению предыдущих рекомендаций Европейской комиссии, об этом говорится в пятом докладе ЕК о безвизовом режиме стран Западных Балкан и Восточного партнерства с Евросоюзом.
В рамках либерализации визового режима с ЕС с 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода.

"В целом Грузия продолжает выполнять критерии либерализации визового режима и приняла меры по выполнению предыдущих рекомендаций Европейской комиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия в области визовой политики и борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью", – говорится в докладе.

В частности, как отмечено в документе, необходимо дальнейшее решение следующих вопросов:
1.
Привести визовую политику Грузии в соответствие со списком третьих стран ЕС, которым требуется виза, в частности, тех третьих стран, которые представляют опасность для нелегальной миграции или безопасности ЕС.
2.
Продолжать решать вопрос необоснованных ходатайств о предоставлении убежища в странах-членах; также продолжать проводить информационные кампании по безвизовому режиму для соответствующих профилей мигрантов, включая уязвимые группы, которые остаются после истечения срока.
3.
Активизировать усилия по борьбе с коррупцией путем укрепления независимости и координации антикоррупционных структур, а также предоставления им необходимых ресурсов.
4.
Завершить усилия по приведению национального законодательства в полное соответствие с нормами ЕС в области борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.
5.
Активизировать усилия по борьбе с организованной преступностью, особенно с сетями, связанными с операциями в ЕС.
6.
Привести процедуру назначения судей Верховного суда в полное соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, а также принять и применять законодательство, оценивающее добросовестность и эффективность работы судей Верховного суда.
7.
Обеспечить независимость органа по защите данных.
Как отмечено в документе, либерализация визового режима была ключевой частью сотрудничества ЕС со странами Западных Балкан и Восточного партнерства в области миграции, безопасности и правосудия. Она облегчает мобильность и контакты между людьми, а также может инициировать ключевые политические реформы в этих странах.

"Недавние события в политике расширения ЕС, когда Украина, Молдова и Грузия имеют свою перспективу стать членами ЕС, делают имплементацию критериев либерализации визового режима и выполнение рекомендаций комиссии еще более важной целью как для ЕС, так и для стран-кандидатов и потенциальных кандидатов", – отмечено в документе.

Европейский Совет в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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