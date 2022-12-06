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Число посетивших Грузию иностранцев в ноябре выросло в два с половиной раза

Число посетивших Грузию иностранцев в ноябре выросло в два с половиной раза

В целом за 11 месяцев Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T13:57+0400

2022-12-06T13:57+0400

2022-12-06T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в ноябре 2022 года выросло на 160,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национальной администрации туризма.Грузия в ноябре приняла 471,2 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 70%.В целом за 11 месяцев Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Показатели восстановлены на 55,9% по сравнению с периодом до пандемии.Из общего числа визитов с начала года 3,3 миллиона были туристическими, что на 133,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%.Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.При этом 2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что почти в три раза больше аналогичных данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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