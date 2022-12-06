https://sputnik-georgia.ru/20221206/chislo-turistov-iz-rossii-v-gruziyu-vyroslo--v-pyat-raz-272767620.html

Число туристов из России в Грузию выросло в пять раз

Число туристов из России в Грузию выросло в пять раз

Чаще всего в Грузию въезжают через сухопутные границы - 65,2% от общего числа иностранцев 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T17:38+0400

2022-12-06T17:38+0400

2022-12-06T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. В январе-ноябре 2022 года Грузию посетили 997,7 тысячи граждан России, что на 412,9% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, и на 29% меньше, чем в 2019-м, говорится Национальной администрации туризма.В целом, с начала года Грузия приняла 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 44,1% меньше, чем до пандемии в 2019 году.Из общего числа визитов в январе-ноябре 3,3 миллиона были туристическими, что на 133,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 70,2%, в сообщении. Лидеры по визитам в ГрузиюПо данным Национальной администрации туризма, Россия лидирует по числу визитов своих граждан в Грузию. Лишь в ноябре 2022 года страну посетили 108,2 тысячи граждан России, что на 362,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 32% больше, чем в 2019-м.Также увеличилось количество представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-ноябре они посетили Грузию примерно 271,2 тысячи раз – вдвое больше, чем за отчетный период прошлого года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 65,2% от общего числа иностранцев. В этом плане лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году >>На втором месте – посещение страны воздушным путем – 33,8% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 954,5 тысячи путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, новости, россия, статистика, национальная администрация туризма грузии