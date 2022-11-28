https://sputnik-georgia.ru/20221128/na-razvitie-turizma-v-gruzii-potratyat-sotni-millionov-lari-v-2023-godu-272527677.html

На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году

На развитие туризма в Грузии потратят сотни миллионов лари в 2023 году

Проекты новых туристических локаций в будущем году реализует Мининфраструктуры, заявил глава Минфина 28.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-28T19:03+0400

2022-11-28T19:03+0400

2022-11-28T19:03+0400

грузия

туризм

экономика

ираклий гарибашвили

бюджет грузии

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. На программу развития новых туристических локаций в Грузии правительство выделит 200 миллионов лари в 2023 году, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.По словам премьера, туризм является одним из важных и приоритетных направлений, способствующих росту экономики Грузии, поэтому правительство реализует проекты, способствующие развитию этой отрасли.По словам премьера, работа над программой велась несколько месяцев и конкретный план будет представлен общественности в ближайшее время.Как пояснил на брифинге глава Минфина Лаша Хуцишвили, проекты новых туристических локаций реализует Мининфраструктуры, поэтому сумма в 200 миллионов лари отразится в бюджете этого ведомства.Тем не менее, Мининфраструктуры будет реализовывать программу в сотрудничестве с министерством экономики.Парламент Грузии готовит новый закон о туризме >>"В связи с тем, что Минэкономики готовит видение в этом направлении, которым фактически завершен отбор указанных локаций, и в скором времени будут представлены в качестве первичных проектов, на основе это будет прописана расходная часть, а непосредственным исполнителем является Мининфраструктуры", - сказал Хуцишвили.Ситуация с туризмомПандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Туризм начал возрождаться уже в 2021 году – с 1 февраля открылись воздушные границы страны, а с 1 июня – сухопутные.По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-октябре 2022 года выросло на 188,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За десять месяцев страна приняла 4,4 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 54,8%.Нацбанк Грузии: доходы Грузии от туризма приблизились к 3 млрд долларов >>Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Число приехавших из России в Грузию выросло в пять раз >>В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, ираклий гарибашвили, бюджет грузии, министерство инфраструктуры и регионального развития