https://sputnik-georgia.ru/20221206/ckonchalas-amerikanskaya-aktrisa-kersti-elli--272748416.html

Cкончалась американская актриса Керсти Элли

Cкончалась американская актриса Керсти Элли

Наибольшей известности она добилась благодаря роли в комедийном сериале "Веселая компания", который принес ей премию "Эмми" 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T11:06+0400

2022-12-06T11:06+0400

2022-12-06T11:06+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

сша

новости

в мире

twitter

кто ушел из жизни в 2022 году?

шоу

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23984/78/239847818_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_2c760b06f7812f343df6aa70a6b465cd.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Известная американская актриса Керсти Элли скончалась в результате онкологического заболевания на 72-м году жизни, сообщили дети артистки на ее странице в социальной сети Twitter. "Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно", – говорится в сообщении.Актриса Керсти Элли родилась 12 января 1951 года в штате Канзас. В кино дебютировала в 1982 году в фильме "Звездный путь - 2: Гнев Хана". В 1989 году она снялась вместе с Джоном Траволтой в семейной комедии "Уж кто бы говорил", которая имела огромный успех в прокате и повлекла за собой два сиквела.Но наибольшей известности актриса добилась благодаря роли в комедийном сериале "Веселая компания", который принес ей премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса в комедийном сериале" в 1991 году. В 1994 году она получила еще одну "Эмми" в категории "Лучшая актриса в мини-сериале или фильме" за роль в телефильме "Мать Дэвида".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

сша, новости, в мире, twitter, кто ушел из жизни в 2022 году?, шоу, шоу-бизнес