https://sputnik-georgia.ru/20221206/forum-trudoustroystva-proshel-v-gruzii-v-ramkakh-nedeli-zaschity-prav-lits-s-ovz-272757900.html
Форум трудоустройства прошел в Грузии в рамках недели защиты прав лиц с ОВЗ
Форум трудоустройства прошел в Грузии в рамках недели защиты прав лиц с ОВЗ
В форуме приняли участие около 20 компаний и организаций, которые представили более ста вакансий 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T14:40+0400
2022-12-06T14:40+0400
2022-12-06T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Форум трудоустройства прошел в Грузии в рамках Недели защиты прав лиц с ограниченными возможностями, говорится в сообщении Минздрава страны.У лиц с ограниченными возможностями, которые являются соискателями работы, была возможность встретиться с работодателями и получить от них информацию об интересующих их вакансиях.Госагентство содействия трудоустройству перманентно проводит форумы трудоустройства. Главная цель таких мероприятий – связать друг с другом соискателей работы и работодателей. Также агентство помогает разным группам пройти курс переподготовки.Перед началом форума Агентство содействия трудоустройству наградило памятными грамотами лучших партнеров и работодателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, минздрав
грузия, общество, новости, минздрав
Форум трудоустройства прошел в Грузии в рамках недели защиты прав лиц с ОВЗ
В форуме приняли участие около 20 компаний и организаций, которые представили более ста вакансий
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Форум трудоустройства прошел в Грузии в рамках Недели защиты прав лиц с ограниченными возможностями, говорится в сообщении Минздрава страны.
В мероприятии приняли участие около 20 компаний и организаций. На форуме было представлено более ста востребованных вакансий для лиц с ОВЗ с самой разной квалификацией и образованием.
У лиц с ограниченными возможностями, которые являются соискателями работы, была возможность встретиться с работодателями и получить от них информацию об интересующих их вакансиях.
Госагентство содействия трудоустройству перманентно проводит форумы трудоустройства. Главная цель таких мероприятий – связать друг с другом соискателей работы и работодателей. Также агентство помогает разным группам пройти курс переподготовки.
Перед началом форума Агентство содействия трудоустройству наградило памятными грамотами лучших партнеров и работодателей.