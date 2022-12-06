https://sputnik-georgia.ru/20221206/genprokuror-gruzii-nazval-glavnyy-prioritet-raboty-svoego-vedomstva-272777900.html
Генпрокурор Грузии назвал главный приоритет работы своего ведомства
Генпрокурор Грузии назвал главный приоритет работы своего ведомства
Имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер, заявил генпрокурор 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T23:58+0400
2022-12-06T23:58+0400
2022-12-06T23:58+0400
грузия
новости
политика
ираклий шотадзе
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Информирование общественности является одним из главных приоритетов работы Генеральной прокуратуры, заявил глава ведомства Гепрокурор Ираклий Шотадзе, представляя отчет о проделанной работе за три квартала 2022 года.По его словам, особенно большой прорыв в этом направлении его ведомство сделало в 2022 году, когда стало оперативно распространять информацию о текущих уголовных делах и бороться с дезинформацией."К сожалению, имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер. Это направлено на дискредитацию прокуратуры и судебного процесса в целом. Поэтому борьба с дезинформацией является одной из задач, и мы активно работаем в этом направлении, чтобы распространение ложной и недостоверной информации не влияло на уровень доверия к прокуратуре", - сказа Шотадзе.Генпрокурор: связанные с семейным насилием преступления повторяются >>Он также отметил, что для его ведомства большое значение имеет реализация эффективной уголовно-правовой политики, которая должна обеспечить укрепление государства, общественной безопасности и правопорядка, а также предупреждение правонарушений и защита прав и свобод граждан.Отчет о деятельности прокуратуры 2022 года отражает статистический и аналитический обзор деятельности агентства, реализуемой уголовно-правовой политики и задач, стоящих перед системой, а также планы ведомства на будущее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии
Генпрокурор Грузии назвал главный приоритет работы своего ведомства
Имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер, заявил генпрокурор
ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Информирование общественности является одним из главных приоритетов работы Генеральной прокуратуры, заявил глава ведомства Гепрокурор Ираклий Шотадзе, представляя отчет о проделанной работе за три квартала 2022 года.
"Прозрачность системы является важным фактором укрепления общественного доверия к прокуратуре. Одним из наших главных приоритетов является информирование общественности о нашей деятельности, в том числе в отношении конкретных уголовных дел", - заявил Шотадзе.
По его словам, особенно большой прорыв в этом направлении его ведомство сделало в 2022 году, когда стало оперативно распространять информацию о текущих уголовных делах и бороться с дезинформацией.
"К сожалению, имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер. Это направлено на дискредитацию прокуратуры и судебного процесса в целом. Поэтому борьба с дезинформацией является одной из задач, и мы активно работаем в этом направлении, чтобы распространение ложной и недостоверной информации не влияло на уровень доверия к прокуратуре", - сказа Шотадзе.
Он также отметил, что для его ведомства большое значение имеет реализация эффективной уголовно-правовой политики, которая должна обеспечить укрепление государства, общественной безопасности и правопорядка, а также предупреждение правонарушений и защита прав и свобод граждан.
Отчет о деятельности прокуратуры 2022 года отражает статистический и аналитический обзор деятельности агентства, реализуемой уголовно-правовой политики и задач, стоящих перед системой, а также планы ведомства на будущее.