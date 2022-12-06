https://sputnik-georgia.ru/20221206/genprokuror-gruzii-nazval-glavnyy-prioritet-raboty-svoego-vedomstva-272777900.html

Генпрокурор Грузии назвал главный приоритет работы своего ведомства

Генпрокурор Грузии назвал главный приоритет работы своего ведомства

Имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер, заявил генпрокурор 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T23:58+0400

2022-12-06T23:58+0400

2022-12-06T23:58+0400

грузия

новости

политика

ираклий шотадзе

генеральная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0d/250598702_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3bfa05577a7383accd1463f30271e632.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Информирование общественности является одним из главных приоритетов работы Генеральной прокуратуры, заявил глава ведомства Гепрокурор Ираклий Шотадзе, представляя отчет о проделанной работе за три квартала 2022 года.По его словам, особенно большой прорыв в этом направлении его ведомство сделало в 2022 году, когда стало оперативно распространять информацию о текущих уголовных делах и бороться с дезинформацией."К сожалению, имеет место множество случаев распространения дезинформации, которая в большинстве носит организованный характер. Это направлено на дискредитацию прокуратуры и судебного процесса в целом. Поэтому борьба с дезинформацией является одной из задач, и мы активно работаем в этом направлении, чтобы распространение ложной и недостоверной информации не влияло на уровень доверия к прокуратуре", - сказа Шотадзе.Генпрокурор: связанные с семейным насилием преступления повторяются >>Он также отметил, что для его ведомства большое значение имеет реализация эффективной уголовно-правовой политики, которая должна обеспечить укрепление государства, общественной безопасности и правопорядка, а также предупреждение правонарушений и защита прав и свобод граждан.Отчет о деятельности прокуратуры 2022 года отражает статистический и аналитический обзор деятельности агентства, реализуемой уголовно-правовой политики и задач, стоящих перед системой, а также планы ведомства на будущее.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии