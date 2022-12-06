https://sputnik-georgia.ru/20221206/genprokuror-svyazannye-s-semeynym-nasiliem-prestupleniya-povtoryayutsya-272777118.html

Генпрокурор: связанные с семейным насилием преступления повторяются

Генпрокурор: связанные с семейным насилием преступления повторяются

Борьба с семейным насилием возможна только при строгой уголовно-правовой политике, заявил генпрокурор 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T23:17+0400

2022-12-06T23:17+0400

2022-12-06T23:17+0400

грузия

новости

происшествия

ираклий шотадзе

генеральная прокуратура грузии

проблема семейного насилия в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек - Sputnik. Проблемой преступлений, связанных с семейным насилием, является их рецидив, заявил Генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе, представляя отчет о проделанной работе.Семейное насилие входит в тройку самых частных преступлений, совершаемых в Грузии, после воровства и преступлений, связанных с наркотиками.При этом он отметил, что предотвращение подобных преступлений очень затруднено из-за тесной связи между преступником и потерпевшим и бороться с такими преступлениями можно только комплексно."В целях борьбы с семейным насилием необходимо привлечение всех, в том числе других государственных органов, общественных и международных организаций, рядовых членов общества", - сказал Шотадзе.Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения >>По его словам, борьба с семейным насилием возможна только при строгой уголовно-правовой политике.В период с 1 января по 1 ноября 2022 года в Грузии было зафиксировано 3,3 тысячи фактов семейного насилия . Раскрыть удалось только 85,8%. Жертвами семейного насилия по последним данным МВД Грузии стали 11 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, происшествия, ираклий шотадзе, генеральная прокуратура грузии, проблема семейного насилия в грузии