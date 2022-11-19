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Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения
Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения
Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии" 19.11.2022, Sputnik Грузия
2022-11-19T22:01+0400
2022-11-19T22:01+0400
2022-11-19T22:48+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Задержанный в Грузии за насилие над детьми мужчина является иностранным гражданином и обвиняется сразу по четырем эпизодам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.По данным следствия, мужчина избивал и оскорблял своих детей. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к гражданину иностранного государства заключения в качестве меры пресечения.Кроме того, прокуратура дает разъяснения по поводу распространенного в социальных сетях видеоматериала, на которых видно, как ребенка бьет его собственная мать. Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии >>>"На факт насилия, который совершен в иностранном государстве гражданином иностранного государства и в отношении несовершеннолетнего гражданина иностранного государства, уголовная юрисдикция Грузии не распространяется", – говорится в сообщении прокуратуры.Между тем расследование уголовного дела в МВД продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие
Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения
22:01 19.11.2022 (обновлено: 22:48 19.11.2022)
Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии"
ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Задержанный в Грузии за насилие над детьми мужчина является иностранным гражданином и обвиняется сразу по четырем эпизодам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.
"Мы хотели бы отреагировать на распространенную информацию о факте домашнего насилия и пояснить, что прокуратура Грузии предъявила обвинение гражданину иностранного государства по факту психологического и физического насилия над несовершеннолетними детьми", – сказано в сообщении прокуратуры.
По данным следствия, мужчина избивал и оскорблял своих детей. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к гражданину иностранного государства заключения в качестве меры пресечения.
Кроме того, прокуратура дает разъяснения по поводу распространенного в социальных сетях видеоматериала, на которых видно, как ребенка бьет его собственная мать.
"На факт насилия, который совершен в иностранном государстве гражданином иностранного государства и в отношении несовершеннолетнего гражданина иностранного государства, уголовная юрисдикция Грузии не распространяется", – говорится в сообщении прокуратуры.
Между тем расследование уголовного дела в МВД продолжается.