https://sputnik-georgia.ru/20221119/nasilie-nad-detmi-v-tbilisi-prokuratura-dala-razyasneniya-272312885.html

Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения

Насилие над детьми в Тбилиси: прокуратура дала разъяснения

Отца задержали на основании показаний детей и супруги, и предъявили обвинение в "семейном насилии" 19.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 ноя – Sputnik. Задержанный в Грузии за насилие над детьми мужчина является иностранным гражданином и обвиняется сразу по четырем эпизодам, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры страны.По данным следствия, мужчина избивал и оскорблял своих детей. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении к гражданину иностранного государства заключения в качестве меры пресечения.Кроме того, прокуратура дает разъяснения по поводу распространенного в социальных сетях видеоматериала, на которых видно, как ребенка бьет его собственная мать. Кто издевался над детьми в Тбилиси? Две версии >>>"На факт насилия, который совершен в иностранном государстве гражданином иностранного государства и в отношении несовершеннолетнего гражданина иностранного государства, уголовная юрисдикция Грузии не распространяется", – говорится в сообщении прокуратуры.Между тем расследование уголовного дела в МВД продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости, тбилиси, насилие, семейное насилие