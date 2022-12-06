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Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Он предусматривает осуществление совместных образовательных, научно-исследовательских проектов и программ по обмену для повышения квалификации 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T20:35+0400
2022-12-06T20:35+0400
2022-12-06T20:35+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузия и республика Сан-Марино начинают сотрудничество в сфере образования и науки, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования страны.Соответствующий меморандум был подписан между Минобразованием Грузии Михаилом Чхенкели и министром образования, культуры, молодежной политики, университетских и научных исследований Сан-Марино Андреей Беллюцци.В рамках меморандума также запланировано проведение совместных конференций и семинаров. Стороны будут делиться опытом и лучшей практикой на всех ступенях в направлении беспрерывного обучения и обеспечения качества.Помимо этого, будет создан общий комитет, укомплектованный представителями двух стран. Комитет будет выполнять своеобразную роль координатора в деле сотрудничества образовательных институтов Грузии и Сан-Марино.Перед началом торжественной церемонии оформления меморандума о сотрудничестве Чхенкели встретился со своей коллегой из Сан-Марино и обсудил все те аспекты, которые предусмотрены меморандумом, а также пригласил Андрею Беллюцци в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
грузия, новости, общество, михаил чхенкели, тбилиси, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта
Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования
Он предусматривает осуществление совместных образовательных, научно-исследовательских проектов и программ по обмену для повышения квалификации
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузия и республика Сан-Марино начинают сотрудничество в сфере образования и науки, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования страны.
Соответствующий меморандум был подписан между Минобразованием Грузии Михаилом Чхенкели и министром образования, культуры, молодежной политики, университетских и научных исследований Сан-Марино Андреей Беллюцци.
Меморандум предусматривает осуществление совместных образовательных, научно-исследовательских проектов и программ по обмену для повышения квалификации академического персонала, учителей, стажеров, экспертов по вопросам образования и студентов.
В рамках меморандума также запланировано проведение совместных конференций и семинаров. Стороны будут делиться опытом и лучшей практикой на всех ступенях в направлении беспрерывного обучения и обеспечения качества.
Помимо этого, будет создан общий комитет, укомплектованный представителями двух стран. Комитет будет выполнять своеобразную роль координатора в деле сотрудничества образовательных институтов Грузии и Сан-Марино.
Перед началом торжественной церемонии оформления меморандума о сотрудничестве Чхенкели встретился со своей коллегой из Сан-Марино и обсудил все те аспекты, которые предусмотрены меморандумом, а также пригласил Андрею Беллюцци в Грузию.