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Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Грузия и Сан-Марино оформили меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Он предусматривает осуществление совместных образовательных, научно-исследовательских проектов и программ по обмену для повышения квалификации 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Грузия и республика Сан-Марино начинают сотрудничество в сфере образования и науки, говорится в сообщении пресс-службы Минобразования страны.Соответствующий меморандум был подписан между Минобразованием Грузии Михаилом Чхенкели и министром образования, культуры, молодежной политики, университетских и научных исследований Сан-Марино Андреей Беллюцци.В рамках меморандума также запланировано проведение совместных конференций и семинаров. Стороны будут делиться опытом и лучшей практикой на всех ступенях в направлении беспрерывного обучения и обеспечения качества.Помимо этого, будет создан общий комитет, укомплектованный представителями двух стран. Комитет будет выполнять своеобразную роль координатора в деле сотрудничества образовательных институтов Грузии и Сан-Марино.Перед началом торжественной церемонии оформления меморандума о сотрудничестве Чхенкели встретился со своей коллегой из Сан-Марино и обсудил все те аспекты, которые предусмотрены меморандумом, а также пригласил Андрею Беллюцци в Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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