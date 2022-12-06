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Грузия и Швейцария оформили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Грузия и Швейцария оформили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма

Главная цель меморандума – углубить будущие отношения между двумя странами в сфере туризма 06.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма оформлен в Цюрихе между Грузией и Швейцарией, сообщает телекомпания "Рустави 2".Меморандум подписали первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули и директор специальных проектов и направления Организации туризма Швейцарии Федерико Сомаруга.Также в рамках меморандума была рассмотрена возможность проведения учебных и образовательных тренингов в Швейцарии, что является лучшим шансом для получения европейского опыта от иностранных коллег, работающих в сфере туризма.В рамках своего визита Тамар Кориаули провели тематические встречи с представителями сектора здравоохранения и образования Швейцарии, а также туризма и гостеприимства.На встрече с грузинской стороны также присутствовали посол Грузии в Швейцарии Реваз Ломинадзе и глава Агентства горных трасс Грузии Ираклий Бурчуладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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