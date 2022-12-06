https://sputnik-georgia.ru/20221206/gruziya-i-shveytsariya-oformili-memorandum-o-vzaimoponimanii-v-sfere-turizma-272751767.html
Грузия и Швейцария оформили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма
Грузия и Швейцария оформили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма
Главная цель меморандума – углубить будущие отношения между двумя странами в сфере туризма 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T12:09+0400
2022-12-06T12:09+0400
2022-12-06T12:09+0400
новости
грузия
экономика
швейцария
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24023/77/240237758_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_0812d650f3a0c1c64baff9cd7d109f36.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма оформлен в Цюрихе между Грузией и Швейцарией, сообщает телекомпания "Рустави 2".Меморандум подписали первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули и директор специальных проектов и направления Организации туризма Швейцарии Федерико Сомаруга.Также в рамках меморандума была рассмотрена возможность проведения учебных и образовательных тренингов в Швейцарии, что является лучшим шансом для получения европейского опыта от иностранных коллег, работающих в сфере туризма.В рамках своего визита Тамар Кориаули провели тематические встречи с представителями сектора здравоохранения и образования Швейцарии, а также туризма и гостеприимства.На встрече с грузинской стороны также присутствовали посол Грузии в Швейцарии Реваз Ломинадзе и глава Агентства горных трасс Грузии Ираклий Бурчуладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
швейцария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24023/77/240237758_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_12a3d0cc08f0cc98c117194d91a8c179.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, экономика, швейцария, тбилиси
новости, грузия, экономика, швейцария, тбилиси
Грузия и Швейцария оформили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма
Главная цель меморандума – углубить будущие отношения между двумя странами в сфере туризма
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Меморандум о взаимопонимании в сфере туризма оформлен в Цюрихе между Грузией и Швейцарией, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
Меморандум подписали первый заместитель главы Национальной администрации туризма Грузии Тамар Кориаули и директор специальных проектов и направления Организации туризма Швейцарии Федерико Сомаруга.
Главная цель меморандума – углубить будущие отношения между двумя странами в сфере туризма. В рамках меморандума стороны будут делиться опытом в направлении развития приключенческого и зимнего туризма.
Также в рамках меморандума была рассмотрена возможность проведения учебных и образовательных тренингов в Швейцарии, что является лучшим шансом для получения европейского опыта от иностранных коллег, работающих в сфере туризма.
В рамках своего визита Тамар Кориаули провели тематические встречи с представителями сектора здравоохранения и образования Швейцарии, а также туризма и гостеприимства.
На встрече с грузинской стороны также присутствовали посол Грузии в Швейцарии Реваз Ломинадзе и глава Агентства горных трасс Грузии Ираклий Бурчуладзе.