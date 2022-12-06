https://sputnik-georgia.ru/20221206/iliyu-ii-oznakomili-s-pervichnoy-versiey-tsentra-gruzinskoy-kultury-na-reke-iordan-272772187.html
Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан
Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T20:12+0400
2022-12-06T20:12+0400
2022-12-06T20:12+0400
ираклий гарибашвили
абдалла ii
общество
новости
грузия
иордания
патриархия грузии
католикос-патриарх всея грузии илия ii
патриархия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/06/272771800_0:19:1024:595_1920x0_80_0_0_854404e39c7e228f5943783b607d3959.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II и ознакомил его с первичной версией проекта строительства центра грузинской культуры на реке Иордан, говорится в сообщении главы правительства в соцсети.Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.По его словам, работа над проектом идет в активном режиме, а строительные работы начнутся сразу же после получения соответствующего разрешения.В будущем центре большая часть музея будет отведена периоду жизни грузинских духовных лиц на Святой земле и созданным там образцам культуры или христианской письменности, отметил премьер.Летом Ираклий Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя.О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
иордания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/06/272771800_30:0:1001:728_1920x0_80_0_0_c82db7fa895b4a2896b870d11f8171fb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ираклий гарибашвили, абдалла ii, общество, новости, грузия, иордания, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
ираклий гарибашвили, абдалла ii, общество, новости, грузия, иордания, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II и ознакомил его с первичной версией проекта строительства центра грузинской культуры на реке Иордан, говорится в сообщении главы правительства в соцсети.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.
"Я представил и ознакомил нашего Патриарха с первичной версией проекта центра грузинской культуры на реке Иордан. Его Святейшество поделился со мной своими соображениями, и мы вместе обсудили проект", - заявил Гарибашвили.
По его словам, работа над проектом идет в активном режиме, а строительные работы начнутся сразу же после получения соответствующего разрешения.
В будущем центре большая часть музея будет отведена периоду жизни грузинских духовных лиц на Святой земле и созданным там образцам культуры или христианской письменности, отметил премьер.
Летом Ираклий Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя.
О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.