https://sputnik-georgia.ru/20221206/iliyu-ii-oznakomili-s-pervichnoy-versiey-tsentra-gruzinskoy-kultury-na-reke-iordan-272772187.html

Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан

Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан

Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя 06.12.2022, Sputnik Грузия

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

патриархия грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией II и ознакомил его с первичной версией проекта строительства центра грузинской культуры на реке Иордан, говорится в сообщении главы правительства в соцсети.Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан вблизи места крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен грузинский культурный центр.По его словам, работа над проектом идет в активном режиме, а строительные работы начнутся сразу же после получения соответствующего разрешения.В будущем центре большая часть музея будет отведена периоду жизни грузинских духовных лиц на Святой земле и созданным там образцам культуры или христианской письменности, отметил премьер.Летом Ираклий Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя.О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января - в день Крещения Господня.Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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