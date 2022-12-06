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Как жители Грузии спасаются от сезонных вирусов? Результаты опроса
Как жители Грузии спасаются от сезонных вирусов? Результаты опроса
Мы поинтересовались, как наши читатели борются с сезонными заболеваниями 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T11:48+0400
2022-12-06T11:48+0400
2022-12-06T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Большая часть участников опроса Sputnik Грузия "Как вы спасаетесь от сезонных вирусов?" ответила, что никак не борется с вирусами.То есть по результатам опроса выяснилось, что 34,1% опрошенных никоим образом не пытаются "противостоять" сезонным вирусам. "Просто болею", ответили они. При этом сторонниками гигиены и социальной дистанции назвались 17% опрошенных. Судя по всему, это поможет им не заболеть вирусами. Другие оказались более предприимчивыми, а именно 14,9% вакцинируются, еще столько же принимают антивирусные препараты. Народные средства предпочитают 10,6% читателей Sputnik Грузия, а вот 8,5% доверяют своему крепкого иммунитету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
Как жители Грузии спасаются от сезонных вирусов? Результаты опроса
Мы поинтересовались, как наши читатели борются с сезонными заболеваниями
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Большая часть участников опроса Sputnik Грузия
"Как вы спасаетесь от сезонных вирусов?" ответила, что никак не борется с вирусами.
То есть по результатам опроса выяснилось, что 34,1% опрошенных никоим образом не пытаются "противостоять" сезонным вирусам. "Просто болею", ответили они.
При этом сторонниками гигиены и социальной дистанции назвались 17% опрошенных. Судя по всему, это поможет им не заболеть вирусами.
Другие оказались более предприимчивыми, а именно 14,9% вакцинируются, еще столько же принимают антивирусные препараты. Народные средства предпочитают 10,6% читателей Sputnik Грузия
, а вот 8,5% доверяют своему крепкого иммунитету.