https://sputnik-georgia.ru/20221206/kak-zhiteli-gruzii-spasayutsya-ot-sezonnykh-virusov-rezultaty-oprosa-272750963.html

Как жители Грузии спасаются от сезонных вирусов? Результаты опроса

Как жители Грузии спасаются от сезонных вирусов? Результаты опроса

Мы поинтересовались, как наши читатели борются с сезонными заболеваниями 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T11:48+0400

2022-12-06T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Большая часть участников опроса Sputnik Грузия "Как вы спасаетесь от сезонных вирусов?" ответила, что никак не борется с вирусами.То есть по результатам опроса выяснилось, что 34,1% опрошенных никоим образом не пытаются "противостоять" сезонным вирусам. "Просто болею", ответили они. При этом сторонниками гигиены и социальной дистанции назвались 17% опрошенных. Судя по всему, это поможет им не заболеть вирусами. Другие оказались более предприимчивыми, а именно 14,9% вакцинируются, еще столько же принимают антивирусные препараты. Народные средства предпочитают 10,6% читателей Sputnik Грузия, а вот 8,5% доверяют своему крепкого иммунитету.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грипп, грипп атакует грузию, вторая волна гриппа, грузия, новости, общество, sputnik, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik