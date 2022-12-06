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Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановит работу
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановит работу
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T18:24+0400
2022-12-06T18:24+0400
2022-12-06T18:24+0400
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илья чавчавадзе
черепашье озеро
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров в связи с техническими работами, сообщает пресс-служба мэрии столицы.В частности, канатка не будет работать с 7 до 9 декабря. Транспортная дорога Тбилиси приносит извинения в связи создавшимся дискомфортом.Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, илья чавчавадзе, черепашье озеро, тбилиси
грузия, новости, туризм, илья чавчавадзе, черепашье озеро, тбилиси
Канатная дорога на Черепашье озеро в Тбилиси приостановит работу
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая Черепашье озеро и проспект Чавчавадзе в Тбилиси, временно не сможет обслуживать пассажиров в связи с техническими работами, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В частности, канатка не будет работать с 7 до 9 декабря. Транспортная дорога Тбилиси приносит извинения в связи создавшимся дискомфортом.
Черепашье озеро (Кус тба) является популярным местом отдыха жителей Тбилиси. На прилегающей территории обустроены спортивные площадки, дорожки для прогулок, тут же находится несколько кафе и ресторанов.
Неподалеку от озера находится тбилисский Этнографический музей. Попасть к озеру можно на машине или по канатной дороге с проспекта Ильи Чавчавадзе – станция канатки находится близ центрального входа в парк Ваке.