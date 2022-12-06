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Криминальная разборка граждан Грузии в Нью-Йорке – есть жертва
Криминальная разборка граждан Грузии в Нью-Йорке – есть жертва
В результате инцидента в американском городе скончался 45-летний мужчина 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T10:44+0400
2022-12-06T10:44+0400
2022-12-06T10:44+0400
нью-йорк
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Криминальная разборка между грузинами в Нью-Йорке завершилась жертвой, сообщает телекомпания "Рустави 2". Убит один человек, двое ранены. По распространившейся информации, за двумя мужчинами, гражданами Грузии, вышедшими из банка, последовали трое мужчин, которые также являются гражданами Грузии. Злоумышленники пытались отнять у них деньги. Вышедшие из банка мужчины, напавшие на сограждан, начали стрелять из огнестрельного оружия.В результате инцидента скончался 45-летний мужчина. Ему нанесли два огнестрельных ранения в области живота. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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нью-йорк, происшествия, грузия, новости
нью-йорк, происшествия, грузия, новости
Криминальная разборка граждан Грузии в Нью-Йорке – есть жертва
В результате инцидента в американском городе скончался 45-летний мужчина
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik.
Криминальная разборка между грузинами в Нью-Йорке завершилась жертвой, сообщает телекомпания "Рустави 2
". Убит один человек, двое ранены.
По распространившейся информации, за двумя мужчинами, гражданами Грузии, вышедшими из банка, последовали трое мужчин, которые также являются гражданами Грузии. Злоумышленники пытались отнять у них деньги. Вышедшие из банка мужчины, напавшие на сограждан, начали стрелять из огнестрельного оружия.
В результате инцидента скончался 45-летний мужчина. Ему нанесли два огнестрельных ранения в области живота. О других деталях пока не сообщается.