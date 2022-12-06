https://sputnik-georgia.ru/20221206/lasha-bekauri-uluchshil-svoi-pozitsii-v-reytinge-mezhdunarodnoy-federatsii-dzyudo-272744063.html

Лаша Бекаури улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо

Лаша Бекаури улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо

Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T07:32+0400

2022-12-06T07:32+0400

2022-12-06T07:55+0400

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грузия

спорт

лаша бекаури

лука майсурадзе

бека гвиниашвили

международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури поднялся на три строчки в рейтинге до 90 кг Международная федерация дзюдо (IJF) и стал пятым.Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио.Победитель Олимпийских игр заработал 500 рейтинговых очков и закончил год с 4 тысячами очков.Кроме того, свои позиции улучшил еще один грузинский дзюдоист Бека Гвиниашвили. Он стал вторым в весовой категории до 90 кг, на его счету 4 945 баллов. А вот Лука Майсурадзе опустился на две позиции и переместился на седьмое место. На счету Майсурадзе 3 975 рейтинговых очков.В весовой категории до 90 кг лидирует узбек Давлат Бобонов, у которого 5 650 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, спорт, лаша бекаури, лука майсурадзе, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо