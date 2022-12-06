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Лаша Бекаури улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо
Лаша Бекаури улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо
Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T07:32+0400
2022-12-06T07:32+0400
2022-12-06T07:55+0400
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лука майсурадзе
бека гвиниашвили
международная федерация дзюдо
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури поднялся на три строчки в рейтинге до 90 кг Международная федерация дзюдо (IJF) и стал пятым.Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио.Победитель Олимпийских игр заработал 500 рейтинговых очков и закончил год с 4 тысячами очков.Кроме того, свои позиции улучшил еще один грузинский дзюдоист Бека Гвиниашвили. Он стал вторым в весовой категории до 90 кг, на его счету 4 945 баллов. А вот Лука Майсурадзе опустился на две позиции и переместился на седьмое место. На счету Майсурадзе 3 975 рейтинговых очков.В весовой категории до 90 кг лидирует узбек Давлат Бобонов, у которого 5 650 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, спорт, лаша бекаури, лука майсурадзе, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
новости, грузия, спорт, лаша бекаури, лука майсурадзе, бека гвиниашвили, международная федерация дзюдо
Лаша Бекаури улучшил свои позиции в рейтинге Международной федерации дзюдо
07:32 06.12.2022 (обновлено: 07:55 06.12.2022)
Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik.
Грузинский дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури поднялся на три строчки в рейтинге
до 90 кг Международная федерация дзюдо (IJF) и стал пятым.
Улучшить свои позиции Бекаури помогла бронзовая медаль, завоеванная на турнире Большого шлема в Токио.
Победитель Олимпийских игр заработал 500 рейтинговых очков и закончил год с 4 тысячами очков.
Кроме того, свои позиции улучшил еще один грузинский дзюдоист Бека Гвиниашвили. Он стал вторым в весовой категории до 90 кг, на его счету 4 945 баллов. А вот Лука Майсурадзе опустился на две позиции и переместился на седьмое место. На счету Майсурадзе 3 975 рейтинговых очков.
В весовой категории до 90 кг лидирует узбек Давлат Бобонов, у которого 5 650 баллов.