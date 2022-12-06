https://sputnik-georgia.ru/20221206/ministr-otmetil-vazhnost-upravleniya-pochvoy-dlya-bezopasnosti-prodovolstviya-gruzii-272773912.html

Министр отметил важность управления почвой для безопасности продовольствия Грузии

Министр отметил важность управления почвой для безопасности продовольствия Грузии

В Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты, отметил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T20:57+0400

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2022-12-06T20:57+0400

грузия

новости

общество

отар шамугия

оон

сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Подготовка молодых специалистов для решения проблемы деградации почвы - важная задача для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в своей приветственной речи на мероприятии, посвященном Международному дню почвы.Международный день защиты почвы отметили в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Мероприятие отмечается во всем мире с 2013 года на основании решения, принятого на 68-й Ассамблее ООН.По его словам, рациональное управление почвой напрямую связано с продовольственной безопасностью, что является важной задачей мирового сообщества.В ходе выступления министр обратил внимание на меры государства, направленные на реализацию принципов устойчивого управления почвой. По его словам, в Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты.Кроме того, к участникам мероприятия обратился вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, который рассказал о важности укрепления экономики страны за счет сохранения плодородия почв.Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт >>Среди приглашенных гостей был президент Национальной академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, который рассказал о важности разнообразия почв Грузии.В рамках мероприятия успешным молодым специалистам, работающим в государственном, частном и неправительственном секторах аграрного направления, студентам высших учебных заведений, исследователям, работающим в научно-исследовательской сфере, были вручены почетные грамоты имени академика Тенгиза (Гизо) Урушадзе, одного из основателей грузинской школы почвоведения.Согласно приказу главы Минсельхоза, награждение станет ежегодным и примет традиционный характер, что будет стимулировать молодые кадры и создаст основу для популяризации и поддержки области почвоведения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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