https://sputnik-georgia.ru/20221206/ministr-otmetil-vazhnost-upravleniya-pochvoy-dlya-bezopasnosti-prodovolstviya-gruzii-272773912.html
Министр отметил важность управления почвой для безопасности продовольствия Грузии
Министр отметил важность управления почвой для безопасности продовольствия Грузии
В Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты, отметил министр 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T20:57+0400
2022-12-06T20:57+0400
2022-12-06T20:57+0400
грузия
новости
общество
отар шамугия
оон
сельское хозяйство грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266929406_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_29e0aa94e0c5f793602124affbf374a3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Подготовка молодых специалистов для решения проблемы деградации почвы - важная задача для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в своей приветственной речи на мероприятии, посвященном Международному дню почвы.Международный день защиты почвы отметили в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Мероприятие отмечается во всем мире с 2013 года на основании решения, принятого на 68-й Ассамблее ООН.По его словам, рациональное управление почвой напрямую связано с продовольственной безопасностью, что является важной задачей мирового сообщества.В ходе выступления министр обратил внимание на меры государства, направленные на реализацию принципов устойчивого управления почвой. По его словам, в Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты.Кроме того, к участникам мероприятия обратился вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, который рассказал о важности укрепления экономики страны за счет сохранения плодородия почв.Сельское хозяйство Грузии нуждается в серьезном реформировании - эксперт >>Среди приглашенных гостей был президент Национальной академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, который рассказал о важности разнообразия почв Грузии.В рамках мероприятия успешным молодым специалистам, работающим в государственном, частном и неправительственном секторах аграрного направления, студентам высших учебных заведений, исследователям, работающим в научно-исследовательской сфере, были вручены почетные грамоты имени академика Тенгиза (Гизо) Урушадзе, одного из основателей грузинской школы почвоведения.Согласно приказу главы Минсельхоза, награждение станет ежегодным и примет традиционный характер, что будет стимулировать молодые кадры и создаст основу для популяризации и поддержки области почвоведения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266929406_50:0:1869:1364_1920x0_80_0_0_b419c6a4236ded16b6da6fa2c9a9ca14.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, отар шамугия , оон, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, общество, отар шамугия , оон, сельское хозяйство грузии
Министр отметил важность управления почвой для безопасности продовольствия Грузии
В Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты, отметил министр
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Подготовка молодых специалистов для решения проблемы деградации почвы - важная задача для Грузии, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия в своей приветственной речи на мероприятии, посвященном Международному дню почвы.
Международный день защиты почвы отметили в Министерстве окружающей среды и сельского хозяйства. Мероприятие отмечается во всем мире с 2013 года на основании решения, принятого на 68-й Ассамблее ООН.
"На фоне изменения климата остро стоит вопрос деградации почв. В этом контексте подготовка молодых квалифицированных специалистов является важной задачей страны. Думаю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить защиту почвы", - сказал Шамугия.
По его словам, рациональное управление почвой напрямую связано с продовольственной безопасностью, что является важной задачей мирового сообщества.
В ходе выступления министр обратил внимание на меры государства, направленные на реализацию принципов устойчивого управления почвой. По его словам, в Грузии нужно повышать осведомленность населения о важности почвы и необходимости ее защиты.
Кроме того, к участникам мероприятия обратился вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, который рассказал о важности укрепления экономики страны за счет сохранения плодородия почв.
Среди приглашенных гостей был президент Национальной академии наук Грузии Георгий Квеситадзе, который рассказал о важности разнообразия почв Грузии.
"В этой маленькой стране 29 почвенно-климатических зон и 14 типов почв. Это создает настолько серьезное разнообразие, что оно эквивалентно почти всей Европе, в которой 34 почвы и проживает 780 миллионов человек. Это говорит об уникальности страны", - сказал Квеситадзе.
В рамках мероприятия успешным молодым специалистам, работающим в государственном, частном и неправительственном секторах аграрного направления, студентам высших учебных заведений, исследователям, работающим в научно-исследовательской сфере, были вручены почетные грамоты имени академика Тенгиза (Гизо) Урушадзе, одного из основателей грузинской школы почвоведения.
Согласно приказу главы Минсельхоза, награждение станет ежегодным и примет традиционный характер, что будет стимулировать молодые кадры и создаст основу для популяризации и поддержки области почвоведения.