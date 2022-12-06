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Мошенничество с госземлей в Грузии: среди задержанных бывший чиновник

Мошенничество с госземлей в Грузии: среди задержанных бывший чиновник

Теперь обвиняемым грозит до девяти лет тюремного заключения 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T13:13+0400

2022-12-06T13:13+0400

2022-12-06T13:30+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности пятерых человек, среди которых один бывший госслужащий, по обвинению в незаконном присвоении земельных участков, принадлежащих государству.Следствие установило, что в 2021 году злоумышленники обманным путем зарегистрировали два земельных участка в регионе Мцхета-Мтианети на сумму 689,7 тысячи лари (более 255 тысяч долларов) общей площадью 4 180 квадратных метров.Осуществить замысел им удалось с использованием фальшивых документов, с помощью ложных свидетелей и в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудником муниципалитета.Обвиняемые также пытались с использованием фальшивых документов дополнительно зарегистрировать два земельных участка площадью 6 387 квадратных метров стоимостью более 499,5 тысячи лари (более 185 тысяч долларов).Однако попытка мошенничества была пресечена в результате оперативного и эффективного проведения следственных действий, сказано в сообщении Следственной службы.Уголовное дело возбуждено по статьям "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", "Мошенничество" и "Служебная халатность". Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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