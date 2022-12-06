https://sputnik-georgia.ru/20221206/na-zapade-gruzii-neizvestnye-vzlomali-magazin-u-zdaniya-politsii-272766155.html

Неизвестные взломали магазин у здания полиции в Грузии

Неизвестные взломали магазин у здания полиции в Грузии

По предварительной информации, преступление совершили несовершеннолетние 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T17:17+0400

2022-12-06T17:17+0400

2022-12-06T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Неизвестные взломали магазин одежды, расположенный неподалеку от отделения полиции в городе Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Рустави 2".Случай произошел на улице Гришашвили. Утром во вторник владелец магазина обнаружил, что дверь объекта была открыта, одежда разброшена по полу, а личных вещей в ящике стола не было.После этого владелец магазина обратился в полицию.По предварительной информации, магазин взломали несовершеннолетние. По факту ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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