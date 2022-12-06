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Неизвестные взломали магазин у здания полиции в Грузии
Неизвестные взломали магазин у здания полиции в Грузии
По предварительной информации, преступление совершили несовершеннолетние 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T17:17+0400
2022-12-06T17:17+0400
2022-12-06T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Неизвестные взломали магазин одежды, расположенный неподалеку от отделения полиции в городе Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Рустави 2".Случай произошел на улице Гришашвили. Утром во вторник владелец магазина обнаружил, что дверь объекта была открыта, одежда разброшена по полу, а личных вещей в ящике стола не было.После этого владелец магазина обратился в полицию.По предварительной информации, магазин взломали несовершеннолетние. По факту ведется следствие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, кутаиси, западная грузия
происшествия, новости, грузия, тбилиси, кутаиси, западная грузия
Неизвестные взломали магазин у здания полиции в Грузии
17:17 06.12.2022 (обновлено: 18:00 06.12.2022)
По предварительной информации, преступление совершили несовершеннолетние
ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik.
Неизвестные взломали магазин одежды, расположенный неподалеку от отделения полиции в городе Кутаиси (Западная Грузия), сообщает телеканал "Рустави 2
".
Случай произошел на улице Гришашвили. Утром во вторник владелец магазина обнаружил, что дверь объекта была открыта, одежда разброшена по полу, а личных вещей в ящике стола не было.
После этого владелец магазина обратился в полицию.
По предварительной информации, магазин взломали несовершеннолетние. По факту ведется следствие.