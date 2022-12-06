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Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии
Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии
Кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, порой до нескольких недель, заявила врач 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T18:44+0400
2022-12-06T18:44+0400
2022-12-06T18:44+0400
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пациенты во время вирусной инфекции часто употребляют лекарства от кашля, что является совершенно бесполезным действием и более того, иногда даже может быть вредным для здоровья, заявила инфекционист Майя Буцашвили.По словам врача, часть лекарств от кашля просто имеют отхаркивающий эффект и не более, а некоторые - лишь временно останавливают кашель. А кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, в некоторых случаях до нескольких недель.Поэтому во время кашля Майя Буцашвили советует принимать сосательные таблетки или же мед. Оба средства успокаивают приступы кашля. Еще полезны теплые жидкости и теплый пар. "В общем, мы должны максимально облегчить утомительные симптомы и ждать постепенного улучшения", - отметила инфекционист.По ее словам, особое внимание нужно уделять таким симптомам, как кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, температура выше 38 градусов, затрудненное дыхание, боль в области груди."В таких случаях нужно сделать рентген и, в случае пневмонии, начать антибиотикотерапию", - пишет Буцашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, грипп, грипп атакует грузию, советы врачей
общество, грузия, новости, грипп, грипп атакует грузию, советы врачей
Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии
Кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, порой до нескольких недель, заявила врач
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пациенты во время вирусной инфекции часто употребляют лекарства от кашля, что является совершенно бесполезным действием и более того, иногда даже может быть вредным для здоровья, заявила инфекционист Майя Буцашвили.
По словам врача, часть лекарств от кашля просто имеют отхаркивающий эффект и не более, а некоторые - лишь временно останавливают кашель. А кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, в некоторых случаях до нескольких недель.
"Часто люди обращаются к ненужному лечению, принимают неполезные и иногда даже вредные медикаменты. В большинстве случаев они совершенно не дают результатов. Между тем пациенты настоятельно требуют "лекарство от кашля", от которого ждут "исцеления", а реально таких волшебных лекарств не существует", - говорит Буцашвили.
Поэтому во время кашля Майя Буцашвили советует принимать сосательные таблетки или же мед. Оба средства успокаивают приступы кашля. Еще полезны теплые жидкости и теплый пар.
"В общем, мы должны максимально облегчить утомительные симптомы и ждать постепенного улучшения", - отметила инфекционист.
По ее словам, особое внимание нужно уделять таким симптомам, как кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, температура выше 38 градусов, затрудненное дыхание, боль в области груди.
"В таких случаях нужно сделать рентген и, в случае пневмонии, начать антибиотикотерапию", - пишет Буцашвили.