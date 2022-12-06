https://sputnik-georgia.ru/20221206/opasen-li-kashel-posle-virusa-i-kak-ego-lechit-covety-infektsionista-iz-gruzii-272767095.html

Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии

Опасен ли кашель после вируса и как его лечить? Cоветы инфекциониста из Грузии

Кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, порой до нескольких недель, заявила врач 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T18:44+0400

2022-12-06T18:44+0400

2022-12-06T18:44+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Пациенты во время вирусной инфекции часто употребляют лекарства от кашля, что является совершенно бесполезным действием и более того, иногда даже может быть вредным для здоровья, заявила инфекционист Майя Буцашвили.По словам врача, часть лекарств от кашля просто имеют отхаркивающий эффект и не более, а некоторые - лишь временно останавливают кашель. А кашель, характерный нынешним вирусным инфекциям, длится довольно долго, в некоторых случаях до нескольких недель.Поэтому во время кашля Майя Буцашвили советует принимать сосательные таблетки или же мед. Оба средства успокаивают приступы кашля. Еще полезны теплые жидкости и теплый пар. "В общем, мы должны максимально облегчить утомительные симптомы и ждать постепенного улучшения", - отметила инфекционист.По ее словам, особое внимание нужно уделять таким симптомам, как кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, температура выше 38 градусов, затрудненное дыхание, боль в области груди."В таких случаях нужно сделать рентген и, в случае пневмонии, начать антибиотикотерапию", - пишет Буцашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, грипп, грипп атакует грузию, советы врачей