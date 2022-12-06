https://sputnik-georgia.ru/20221206/pochemu-gruziya-ne-okazyvaet-voennuyu-pomosch-ukraine-272764593.html

Почему Грузия не оказывает военную помощь Украине?

Почему Грузия не оказывает военную помощь Украине?

Грузия выражает полную и абсолютную политическую поддержку Украине, подчеркнул Мдинарадзе 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 дек – Sputnik. Грузия не может и не будет оказывать военную помощь Украине, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", депутат парламента Мамука Мдинарадзе.Так Мдинарадзе ответил на заявление временного поверенного по делам Украины в Грузии Андрея Касьянова. Как заявил Касьянов на брифинге, несмотря на многочисленные просьбы, Украине не получала ответа от правительства Грузии по поводу поставки оружия, боеприпасов, а также техники, как военного, так и двойного и другого назначения.Как отметил исполнительный секретарь правящей партии, Грузия выражает полную и абсолютную политическую поддержку Украине."Второе - (Грузия - ред.) оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей и не может и не будет оказывать военную помощь, поскольку после Украины страна номер один, которая находится под риском, не может быть зафиксирована как сторона конфликта", - подчеркнул Мдинарадзе.Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, джуаншер бурчуладзе, украина, мамука мдинарадзе, тбилиси