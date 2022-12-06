https://sputnik-georgia.ru/20221206/pod-kakim-nomerom-vystupit-konkursantka-iz-gruzii-na-detskom-evrovidenii--2022-272750053.html

Под каким номером выступит конкурсантка из Грузии на "Детском Евровидении - 2022"

Под каким номером выступит конкурсантка из Грузии на "Детском Евровидении - 2022"

Двадцатый юбилейный конкурс песни пройдет в Ереване 11 декабря 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T11:27+0400

2022-12-06T11:27+0400

2022-12-06T11:43+0400

культура

новости

грузия

ереван

шоу

детское евровидение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/06/272749270_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_c9d8a9014d626ab2464cf9ec8ad333a3.jpg

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022" под восьмым номером.Мариам уже выступила на церемонии открытия конкурса вместе с прошлыми победителями "Детского Евровидения".Двадцатый юбилейный конкурс песни пройдет в Ереване 11 декабря.Уже пятый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина".Награду Мариам Бигвава вручил победитель четвертого сезона "Ранина", участник детского "Евровидения - 2021" Нико Каджая.Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представил Нико Каджая, который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, ереван, шоу, детское евровидение