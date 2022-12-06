Под каким номером выступит конкурсантка из Грузии на "Детском Евровидении - 2022"
11:27 06.12.2022 (обновлено: 11:43 06.12.2022)
© Courtesy of Eurovision GeorgiaПредставительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Двадцатый юбилейный конкурс песни пройдет в Ереване 11 декабря
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022" под восьмым номером.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaПредставительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Мариам уже выступила на церемонии открытия конкурса вместе с прошлыми победителями "Детского Евровидения".
Двадцатый юбилейный конкурс песни пройдет в Ереване 11 декабря.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaПредставительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Уже пятый год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через вокальный проект Первого канала Общественного вещателя Грузии "Ранина".
Награду Мариам Бигвава вручил победитель четвертого сезона "Ранина", участник детского "Евровидения - 2021" Нико Каджая.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaПредставительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
Представительница Грузии Мариам Бигвава выступит на 20-м международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2022"
© Courtesy of Eurovision Georgia
Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения". В прошлом году на конкурсе Грузию представил Нико Каджая, который занял четвертое место, набрав в сумме 163 балла.