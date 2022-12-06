Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221206/stroitelstvo-turisticheskoy-infrastruktury-nachalos-v-zapovednike-kobuleti--272761708.html
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Проект будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию, отмечают в ведомстве 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T15:26+0400
2022-12-06T15:26+0400
юнеско
кобулети
тбилиси
батуми
экономика
грузия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/06/272759756_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_80347bf0c939193438817c5c1db188a3.jpg
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Строительство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде, смотровой башни, зоны отдыха, автомобильной парковки и центра для визитеров планируется на охраняемой территории Кобулети на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми), сообщает Департамент туризма и курортов Аджарии.По информации ведомства, развитие туристической инфраструктуры на болотах Испани – один из важнейших проектов, который будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию.На охраняемой территории Кобулети уже идет обустройство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде. К следующему году к заповеднику добавятся визит-центр, зоны отдыха, смотровая площадка с впечатляющими визуальными эффектами и высотой, а также автостоянка.Также будет создано образовательное пространство, где будет представлено биоразнообразие Испани, а посетители даже смогут потрогать сфагнумы своими руками.Расположенное в Кобулети (в 500 метрах от моря) болото Испани является государственным заповедником, который является самым важным торфяником в мире с точки зрения биоразнообразия. В прошлом году Испани был включен в список природного наследия ЮНЕСКО вместе с национальными парками Кинтриши, Мтирала и Колхети.Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли.Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
кобулети
тбилиси
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/06/272759756_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_ba60f04b77c0a15a2103bdb9139f13d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
юнеско, кобулети, тбилиси, батуми, экономика, грузия, туризм
юнеско, кобулети, тбилиси, батуми, экономика, грузия, туризм

Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети

15:26 06.12.2022
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
© Ajara Tourism Department
Подписаться на
НовостиTelegram
Проект будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Строительство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде, смотровой башни, зоны отдыха, автомобильной парковки и центра для визитеров планируется на охраняемой территории Кобулети на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми), сообщает Департамент туризма и курортов Аджарии.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
По информации ведомства, развитие туристической инфраструктуры на болотах Испани – один из важнейших проектов, который будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
На охраняемой территории Кобулети уже идет обустройство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде. К следующему году к заповеднику добавятся визит-центр, зоны отдыха, смотровая площадка с впечатляющими визуальными эффектами и высотой, а также автостоянка.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Также будет создано образовательное пространство, где будет представлено биоразнообразие Испани, а посетители даже смогут потрогать сфагнумы своими руками.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Расположенное в Кобулети (в 500 метрах от моря) болото Испани является государственным заповедником, который является самым важным торфяником в мире с точки зрения биоразнообразия. В прошлом году Испани был включен в список природного наследия ЮНЕСКО вместе с национальными парками Кинтриши, Мтирала и Колхети.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.
© Ajara Tourism DepartmentСтроительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 06.12.2022
Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети
© Ajara Tourism Department
Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0