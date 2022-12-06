https://sputnik-georgia.ru/20221206/stroitelstvo-turisticheskoy-infrastruktury-nachalos-v-zapovednike-kobuleti--272761708.html

Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети

Строительство туристической инфраструктуры началось в заповеднике Кобулети

Проект будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию, отмечают в ведомстве 06.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-06T15:26+0400

2022-12-06T15:26+0400

2022-12-06T15:26+0400

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туризм

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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Строительство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде, смотровой башни, зоны отдыха, автомобильной парковки и центра для визитеров планируется на охраняемой территории Кобулети на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми), сообщает Департамент туризма и курортов Аджарии.По информации ведомства, развитие туристической инфраструктуры на болотах Испани – один из важнейших проектов, который будет способствовать развитию экотуризма и росту числа посетителей в Грузию.На охраняемой территории Кобулети уже идет обустройство пешеходных дорожек, адаптированных к окружающей среде. К следующему году к заповеднику добавятся визит-центр, зоны отдыха, смотровая площадка с впечатляющими визуальными эффектами и высотой, а также автостоянка.Также будет создано образовательное пространство, где будет представлено биоразнообразие Испани, а посетители даже смогут потрогать сфагнумы своими руками.Расположенное в Кобулети (в 500 метрах от моря) болото Испани является государственным заповедником, который является самым важным торфяником в мире с точки зрения биоразнообразия. В прошлом году Испани был включен в список природного наследия ЮНЕСКО вместе с национальными парками Кинтриши, Мтирала и Колхети.Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли.Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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