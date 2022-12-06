https://sputnik-georgia.ru/20221206/v-minkulte-vyrazili-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-kritika-koby-imedashvili-272754469.html
В Минкульте выразили соболезнования в связи с кончиной критика Кобы Имедашвили
В Минкульте выразили соболезнования в связи с кончиной критика Кобы Имедашвили
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии чтит достижения Кобы Имедашвили, отметили в ведомстве 06.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-06T12:52+0400
2022-12-06T12:52+0400
2022-12-06T12:52+0400
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новости
культура
кто ушел из жизни в 2022 году?
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Соболезнования в связи с кончиной грузинского критика, публициста и общественного деятеля Кобы Имедашвили выразили в министерстве культуры, спорта и дел молодежи Грузии.Коба Имедашвили никогда не был человеком, ограниченным областью литературы, отмечают в ведомстве, а всегда искренне и серьезно интересовался происходящими в стране процессами и рассматривал их через призму государственных интересов.Коба Имедашвили был потомком выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Иосеба Имедашвили, что было символом его работы и личной культуры, отмечают в Минкульте."И это гораздо больше, чем описание биографии и сухой список книг. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии чтит достижения и имя господина Кобы Имедашвили", – говорится в письме ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, культура, кто ушел из жизни в 2022 году?, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия, новости, культура, кто ушел из жизни в 2022 году?, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
В Минкульте выразили соболезнования в связи с кончиной критика Кобы Имедашвили
Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии чтит достижения Кобы Имедашвили, отметили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Соболезнования в связи с кончиной грузинского критика, публициста и общественного деятеля Кобы Имедашвили выразили в министерстве культуры, спорта и дел молодежи Грузии.
Коба Имедашвили никогда не был человеком, ограниченным областью литературы, отмечают в ведомстве, а всегда искренне и серьезно интересовался происходящими в стране процессами и рассматривал их через призму государственных интересов.
"Известный и красноречивый факт: когда он возглавлял отдел культуры, науки и образования государственной канцелярии, представители названных областей называли его так: "наш человек в правительстве", – пишут в Минкульте.
Коба Имедашвили был потомком выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Иосеба Имедашвили, что было символом его работы и личной культуры, отмечают в Минкульте.
"И это гораздо больше, чем описание биографии и сухой список книг. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии чтит достижения и имя господина Кобы Имедашвили", – говорится в письме ведомства.