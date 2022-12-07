https://sputnik-georgia.ru/20221207/avstraliytsy-obnaruzhili-skelet-pleziozavra-vozrastom-100-mln-let-272801553.html
Австралийцы обнаружили скелет плезиозавра возрастом 100 млн лет
Австралийцы обнаружили скелет плезиозавра возрастом 100 млн лет
Ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр" 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T17:21+0400
2022-12-07T17:21+0400
2022-12-07T17:21+0400
австралия
наука
в мире
новости
abc
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23927/49/239274987_0:317:6017:3701_1920x0_80_0_0_d186e3f91d9045b81fb948423b1be796.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Австралии прекрасно сохранившийся скелет плезиозавра - открытие сделано в штате Квинсленд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Вскоре ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр". В Австралии полный скелет морского животного, обитавшего 100 миллионов лет назад, найден впервые. Судя по его строению, плезиозавр достигал шести метров в длину.При этом, несмотря на то, что ископаемая рептилия была найдена в австралийской пустыне, считается, что на ее месте когда-то был океан. Ученые Австралии надеются найти еще и другие останки вымерших морских животных на континенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
австралия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23927/49/239274987_330:0:5685:4016_1920x0_80_0_0_b453f09eb3ff4dcc112e8dadaefb5e4f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
австралия, наука, в мире, новости, abc
австралия, наука, в мире, новости, abc
Австралийцы обнаружили скелет плезиозавра возрастом 100 млн лет
Ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр"
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik.
Палеонтологи обнаружили в Австралии прекрасно сохранившийся скелет плезиозавра - открытие сделано в штате Квинсленд, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал ABC.
По информации исследователей, изначально скелет нашел владелец земельной собственности на западе Квинсленда. Мужчина направил фотографии палеонтологам, после чего ученые провели раскопки. Находка была передана в музей в городе Таунсвилл.
Вскоре ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр". В Австралии полный скелет морского животного, обитавшего 100 миллионов лет назад, найден впервые. Судя по его строению, плезиозавр достигал шести метров в длину.
При этом, несмотря на то, что ископаемая рептилия была найдена в австралийской пустыне, считается, что на ее месте когда-то был океан. Ученые Австралии надеются найти еще и другие останки вымерших морских животных на континенте.