https://sputnik-georgia.ru/20221207/avstraliytsy-obnaruzhili-skelet-pleziozavra-vozrastom-100-mln-let-272801553.html

Австралийцы обнаружили скелет плезиозавра возрастом 100 млн лет

Австралийцы обнаружили скелет плезиозавра возрастом 100 млн лет

Ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр" 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Палеонтологи обнаружили в Австралии прекрасно сохранившийся скелет плезиозавра - открытие сделано в штате Квинсленд, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.Вскоре ученые определили, что скелет принадлежал виду плезиозавров под названием "эласмозавр". В Австралии полный скелет морского животного, обитавшего 100 миллионов лет назад, найден впервые. Судя по его строению, плезиозавр достигал шести метров в длину.При этом, несмотря на то, что ископаемая рептилия была найдена в австралийской пустыне, считается, что на ее месте когда-то был океан. Ученые Австралии надеются найти еще и другие останки вымерших морских животных на континенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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