https://sputnik-georgia.ru/20221207/chto-nelzya-delat-v-den-protivostoyaniya-marsa-2022-vliyanie-na-znaki-zodiaka-272791367.html

Что нельзя делать в день противостояния Марса 2022: влияние на знаки зодиака

Что нельзя делать в день противостояния Марса 2022: влияние на знаки зодиака

Противостояние Марса состоится 8 декабря в 09:35 по тбилисскому времени – в это время красная планета будет наиболее яркой, так как максимально освещена... 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T12:58+0400

2022-12-07T12:58+0400

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справки

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Марс назван в честь древнеримского бога войны, поэтому эта планета является олицетворением агрессии и огня. Поэтому в период противостояния возрастает чувство агрессии, раздражительность, вероятность конфликтов, травм и катастроф.Что нельзя делать в день противостояния Марса и какое влияние оно окажет на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьАстрологи день противостояния Марса считают очень опасным, способным полностью перевернуть жизнь некоторых знаков зодиака. Следовательно, в период противостояния Марса нельзя рисковать, делать крупные приобретения, заводить новые знакомства, напиваться и так далее.Негативные эмоции и явления может усилить тот факт, что противостояние Марса 8 декабря произойдет в полнолуние.Противостояние Марса 8 декабря 2022: где и как наблюдать>>Нельзя в день противостояния Марса управлять долго транспортным средством и отправляться в дальнее путешествие, так как учащаются случаи ДТП. В период противостояния нельзя раздражаться, конфликтовать и выяснять отношения – ссора, начавшаяся в эти дни, может затянуться надолго.В день противостояния Марса нельзя планировать операции, транжирить и радикально менять имидж – любые действия могут отрицательно повлиять на здоровье и благосостоянии.Нельзя также начинать что-то новое. Удача может от вас отвернуться, так как во время противостояния Марса мы становимся более пассивными и тяжелыми на подъем.Влияние на знаки зодиакаАстрологи говорят, что Стрельцы, Девы, Близнецы и Рыбы – это те знаки зодиака, на которых противостояние Марса повлияет больше всего. Некоторым из них противостояние принесет благоприятные перемены и большую удачу.Овны, Львы, Водолеи и Весы относятся к той группе знаков зодиака, которые смогут разобраться со своими проблемами и благополучно их решить сравнительно легче, чем другие знаки зодиака.На Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов противостояние Марса особо не повлияет, в отличии от других знаков зодиака. Однако бдительность терять астрологи им не рекомендуют.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки