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https://sputnik-georgia.ru/20221207/chto-nelzya-delat-v-den-protivostoyaniya-marsa-2022-vliyanie-na-znaki-zodiaka-272791367.html
Что нельзя делать в день противостояния Марса 2022: влияние на знаки зодиака
Что нельзя делать в день противостояния Марса 2022: влияние на знаки зодиака
Противостояние Марса состоится 8 декабря в 09:35 по тбилисскому времени – в это время красная планета будет наиболее яркой, так как максимально освещена... 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T12:58+0400
2022-12-07T13:05+0400
справки
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Марс назван в честь древнеримского бога войны, поэтому эта планета является олицетворением агрессии и огня. Поэтому в период противостояния возрастает чувство агрессии, раздражительность, вероятность конфликтов, травм и катастроф.Что нельзя делать в день противостояния Марса и какое влияние оно окажет на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия.Что нельзя делатьАстрологи день противостояния Марса считают очень опасным, способным полностью перевернуть жизнь некоторых знаков зодиака. Следовательно, в период противостояния Марса нельзя рисковать, делать крупные приобретения, заводить новые знакомства, напиваться и так далее.Негативные эмоции и явления может усилить тот факт, что противостояние Марса 8 декабря произойдет в полнолуние.Противостояние Марса 8 декабря 2022: где и как наблюдать&gt;&gt;Нельзя в день противостояния Марса управлять долго транспортным средством и отправляться в дальнее путешествие, так как учащаются случаи ДТП. В период противостояния нельзя раздражаться, конфликтовать и выяснять отношения – ссора, начавшаяся в эти дни, может затянуться надолго.В день противостояния Марса нельзя планировать операции, транжирить и радикально менять имидж – любые действия могут отрицательно повлиять на здоровье и благосостоянии.Нельзя также начинать что-то новое. Удача может от вас отвернуться, так как во время противостояния Марса мы становимся более пассивными и тяжелыми на подъем.Влияние на знаки зодиакаАстрологи говорят, что Стрельцы, Девы, Близнецы и Рыбы – это те знаки зодиака, на которых противостояние Марса повлияет больше всего. Некоторым из них противостояние принесет благоприятные перемены и большую удачу.Овны, Львы, Водолеи и Весы относятся к той группе знаков зодиака, которые смогут разобраться со своими проблемами и благополучно их решить сравнительно легче, чем другие знаки зодиака.На Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов противостояние Марса особо не повлияет, в отличии от других знаков зодиака. Однако бдительность терять астрологи им не рекомендуют.Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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справки
справки

Что нельзя делать в день противостояния Марса 2022: влияние на знаки зодиака

12:58 07.12.2022 (обновлено: 13:05 07.12.2022)
© photo: Sputnik / Alexander Moklecov / Перейти в фотобанкРисунок "Впереди - Марс" художника Андрея Соколова
Рисунок Впереди - Марс художника Андрея Соколова - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2022
© photo: Sputnik / Alexander Moklecov
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Колумнист Sputnik Лиза Офман - Sputnik Грузия
Лиза Офман
Все материалы
Противостояние Марса состоится 8 декабря в 09:35 по тбилисскому времени – в это время красная планета будет наиболее яркой, так как максимально освещена Солнцем
Марс назван в честь древнеримского бога войны, поэтому эта планета является олицетворением агрессии и огня. Поэтому в период противостояния возрастает чувство агрессии, раздражительность, вероятность конфликтов, травм и катастроф.
Что нельзя делать в день противостояния Марса и какое влияние оно окажет на знаки зодиака, читайте в Sputnik Грузия.

Что нельзя делать

Астрологи день противостояния Марса считают очень опасным, способным полностью перевернуть жизнь некоторых знаков зодиака. Следовательно, в период противостояния Марса нельзя рисковать, делать крупные приобретения, заводить новые знакомства, напиваться и так далее.
Негативные эмоции и явления может усилить тот факт, что противостояние Марса 8 декабря произойдет в полнолуние.
Противостояние Марса 8 декабря 2022: где и как наблюдать>>
Нельзя в день противостояния Марса управлять долго транспортным средством и отправляться в дальнее путешествие, так как учащаются случаи ДТП. В период противостояния нельзя раздражаться, конфликтовать и выяснять отношения – ссора, начавшаяся в эти дни, может затянуться надолго.
В день противостояния Марса нельзя планировать операции, транжирить и радикально менять имидж – любые действия могут отрицательно повлиять на здоровье и благосостоянии.
Нельзя также начинать что-то новое. Удача может от вас отвернуться, так как во время противостояния Марса мы становимся более пассивными и тяжелыми на подъем.

Влияние на знаки зодиака

Астрологи говорят, что Стрельцы, Девы, Близнецы и Рыбы – это те знаки зодиака, на которых противостояние Марса повлияет больше всего. Некоторым из них противостояние принесет благоприятные перемены и большую удачу.
Овны, Львы, Водолеи и Весы относятся к той группе знаков зодиака, которые смогут разобраться со своими проблемами и благополучно их решить сравнительно легче, чем другие знаки зодиака.
CC BY 2.0 / Kevin Gill / MarsМарс
Марс - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2022
Марс
CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
На Тельцов, Раков, Скорпионов и Козерогов противостояние Марса особо не повлияет, в отличии от других знаков зодиака. Однако бдительность терять астрологи им не рекомендуют.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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