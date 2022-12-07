https://sputnik-georgia.ru/20221207/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--v-noyabre-vyyavili-569-faktov-narusheniya-272768548.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в ноябре выявили 569 фактов нарушения

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – в ноябре выявили 569 фактов нарушения

Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 178 случаев 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T10:02+0400

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грузия

новости

общество

кахети

аджария

имерети

вырубка лесов

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в ноябре этого года выявили 569 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, говорится в сообщении ведомства.Из них 498 касаются незаконной добычи-транспортировки древесины, а 71 факт – нарушения технического регламента незаконных лесопилок. 33 факта содержат признаки уголовного кодекса.Большего всего случаев незаконной добычи и транспортировки древесины выявлено в Кахети – 178 случаев, далее следует Аджария – 94, Имерети – 59, Самегрело - Земо Сванети – 52, Шида Картли – 41, Самцхе-Джавахети – 36, Мцхета-Мтианети – 13, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 11, Квемо Картли – 8, Гурия – 6.Власти Грузии продлевают срок добычи дров населением >>В целом изъято более 1 119 кубических метров незаконно добытой древесины. За этот же период выявлено 62 факта нарушения технического регламента работы лесопилки, изъято девять единиц незарегистрированных лесопилок.Материалы для дальнейшего реагирования отправлены в соответствующие ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, кахети, аджария, имерети, вырубка лесов