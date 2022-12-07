https://sputnik-georgia.ru/20221207/premer-gruzii-obsudil-s-prezidentom-tav-airports-sotrudnichestvo-i-novye-marshruty--272800321.html

Премьер Грузии обсудил с президентом TAV Airports сотрудничество и новые маршруты

Премьер Грузии обсудил с президентом TAV Airports сотрудничество и новые маршруты

TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T16:00+0400

2022-12-07T16:00+0400

2022-12-07T16:00+0400

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

батуми

тбилиси

ираклий гарибашвили

грузия

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24465/55/244655545_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b052c560ab1991ce7da3f53df3612b3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Текущее сотрудничество, а также стимулирование новых авиалиний и маршрутов обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент TAV Airports Серкан Каптан, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Пандемия коронавируса нанесла колоссальный удар грузинскому туризму. Отрасль начала восстанавливаться лишь с 2021 года.В целом за 11 месяцев 2022 года Грузию посетило 4,8 миллиона международных путешественников, что на 185,5% больше, чем в январе-ноябре 2021 года. Показатели восстановлены на 55,9% по сравнению с периодом до пандемии.Что касается доходов от международных путешественников, за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что почти в три раза больше аналогичных данных за 2021 год. Кроме того, доходы на 5,7% превысили показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.TAV Airports Holding представлен в Грузии дочерней компанией TAV Georgia. Ее деятельность в Грузии началась в 2005 году и будет продолжаться до 2027 года по действующему контракту.В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-17 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета.Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

батуми

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

tav georgia, тбилисский международный аэропорт, батуми, тбилиси, ираклий гарибашвили, грузия, экономика, новости