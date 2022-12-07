https://sputnik-georgia.ru/20221207/premer-gruzii-poyasnil-svoi-slova-ob-otpravke-dobrovoltsev-na-ukrainu-272807873.html

Премьер Грузии пояснил свои слова об отправке добровольцев на Украину

Премьер Грузии пояснил свои слова об отправке добровольцев на Украину

Премьер пожелал всем гражданам Грузии, воюющим на Украине, невредимыми вернуться домой к своим семьям 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T19:03+0400

2022-12-07T19:03+0400

2022-12-07T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек - Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что, говоря об организации оппозиционерами отправки граждан Грузии на Украину для участия в боевых действиях, не имел в виду всех добровольцев.После сделанного на заседании правительства заявления Гарибашвили подвергся резкой критике со стороны оппозиции и добровольцев, которые самостоятельно отправились на Украину.Премьер подчеркнул, что "не говорил, что всех их отправило, забрало или организовало "Нацдвижение".Речь идет лишь о нескольких десятках человек, о которых ему известно, что их отправку на Украину для участия в боевых действиях организовало "Нацдвижение". Среди них командира Грузинского легиона Мамука Мамулашвили. Премьер выразил возмущение тем, что Мамулашвили и его соратники делают политические заявления и критикуют власти Грузии."Воюйте, но я не знаю, что это такое, когда с линии фронта делаешь политические заявления", - сказал Гарибашвили.Грузинские оппозиционеры организовывают отправку граждан Грузии на Украину – премьер>>В то же время премьер пожелал всем гражданам Грузии, находящимся на Украине, невредимыми вернуться домой к своим семьям."Я хочу пожелать всем нашим гражданам, которые находятся там, вне зависимости от партийной принадлежности, здоровья и мирного возвращения домой к своим семьям. Это наше искреннее желание", - сказал Гарибашвили.Премьер сделал заявление об отправке оппозиционерами граждан Грузии на Украину после того, как выразил соболезнования семьям погибших на днях грузинских добровольцев. С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.В ответ на это Мамулашвили и его соратники обвинили нынешние власти Грузии в трусости, а премьера назвали рабом раба России. Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, мамука мамулашвили, украина, грузинский легион