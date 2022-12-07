https://sputnik-georgia.ru/20221207/rozhdestvenskaya-yarmarka-proydet-v-tbilisi-v-dekabre-272797404.html
Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре
Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре
Fabrika традиционно приглашает на Рождественскую ярмарку и взрослых, и детей 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T14:28+0400
2022-12-07T14:28+0400
2022-12-07T14:28+0400
тбилиси
культура
грузия
новости
анонсы
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24241/68/242416881_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_39f1858dc9e3c05a3231ee390e96a1b6.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря.На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24241/68/242416881_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_5f2c846988047646b2bab67607e72ede.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы , рождество
тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы , рождество
Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре
Fabrika традиционно приглашает на Рождественскую ярмарку и взрослых, и детей
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря.
"Вот и настала волшебная пора года, когда одинаково радуются и взрослые, и дети. Мы традиционно ждем вас на Рождественской ярмарке "Фабрики", где будет большой праздник", – обещают организаторы проекта.
На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.
Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке
. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.