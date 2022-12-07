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Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре
Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре
Fabrika традиционно приглашает на Рождественскую ярмарку и взрослых, и детей 07.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-07T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря.На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы , рождество
тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы , рождество

Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре

14:28 07.12.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliТворческий креативный центр Fabrika в столице Грузии
Творческий креативный центр Fabrika в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Fabrika традиционно приглашает на Рождественскую ярмарку и взрослых, и детей
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря.

"Вот и настала волшебная пора года, когда одинаково радуются и взрослые, и дети. Мы традиционно ждем вас на Рождественской ярмарке "Фабрики", где будет большой праздник", – обещают организаторы проекта.

На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.
Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.
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