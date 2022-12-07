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Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре

Рождественская ярмарка пройдет в Тбилиси в декабре

Fabrika традиционно приглашает на Рождественскую ярмарку и взрослых, и детей 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, пройдет в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 24 и 25 декабря.На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, культура, грузия, новости, анонсы , рождество