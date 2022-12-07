https://sputnik-georgia.ru/20221207/uchenye-obnaruzhili-novuyu-biologicheskuyu-opasnost-na-letuchikh-myshakh-272796366.html

Ученые обнаружили новую биологическую опасность на летучих мышах

Ученые обнаружили новую биологическую опасность на летучих мышах

Межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку, утверждают ученые 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Ученые Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России (ТМУ) обнаружили новых нетипичных паразитов у летучих мышей, пишет РИА Новости.По информации специалистов, межвидовой обмен паразитами потенциально угрожает передачей ряда опасных болезней человеку. Результаты опубликованы в журнале Ecologica Montenegrina.Выяснилось, что обнаруженные блохи видов Paleopsylla soricis soricis и Amalaraeus penicilliger являются переносчиками риккетсий – возбудителей разнообразных лихорадок, включая лихорадку Крым-Конго, сыпной тиф и сибирский клещевой тиф. По словам ученых, ранее эти паразиты обитали только на грызунах и насекомоядных."Обнаружение новых паразитов подтверждает, что отряд Рукокрылые – неизолированная группа, способная распространять опасные природно-очаговые инфекции. Коллеги из разных стран все чаще выражают озабоченность расширением привычных отношений "паразит-хозяин", которое сегодня наблюдается в природе", – объяснила доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова.Так, по словам исследователей, основные причины этих трансформаций – изменение климата на планете и непрерывный рост городов. Эти факторы провоцируют изменение ареалов обитания животных и меняют межвидовые контакты, формируя новые возможности для обмена паразитами."Аналогичный процесс активно изучается у вирусных заболеваний, мы же обнаружили новый виток уже паразитарного межвидового обмена. Это довольно тревожная ситуация, так как, например, рыжая вечерница часто обитает на чердаках домов и других построек, что создает возможность передачи инфекций человеку", – отметила Орлова.Эксперты ТМУ считают, что в ближайшем будущем человечество может столкнутся с новыми болезнями и их неожиданными переносчиками, поэтому научному и медицинскому сообществам важно быть "начеку".Известно, что в исследовании принимали участие специалисты Национальной академии наук Белоруссии. В настоящее время научный коллектив проводит молекулярно-генетическое исследование обнаруженных паразитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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