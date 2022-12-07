https://sputnik-georgia.ru/20221207/v-chem-preimuschestva-novoy-programmy-dlya-fundukovodov-gruzii-272780771.html

В чем преимущества новой программы для фундуководов Грузии

В чем преимущества новой программы для фундуководов Грузии

Государство продолжает активно поддерживать производство качественного грузинского фундука с помощью ряда мер, заявил министр 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T07:32+0400

2022-12-07T07:32+0400

2022-12-07T07:55+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. "Цель государственной программы содействия производству фундука - сделать продукцию качественной и конкурентоспособной, чтобы грузинские фермеры получали достойный доход", - заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.По словам Отара Шамугия, одной из сельскохозяйственных культур, которая в Грузии имеет потенциал для крупномасштабного производства и экспорта, является фундук. В 2021 году доход, полученный от экспорта фундука, превысил 115 млн долларов. Наибольшая доля экспорта приходится на страны ЕС.Как отметила представитель компании Тамар Арчвадзе, новая программа важна, поскольку производство фермерами качественного фундука повысит как их доходы, так и производительность компаний, а также сделает грузинский фундук еще более конкурентоспособным на международных рынках.Предприятие по переработке фундука, инвестиционная стоимость которого составляет 1,5 миллиона лари, заработало в 2014 году. Компания пользуется кредитной линией в размере 1,4 миллиона евро, которая была предоставлена ​​при поддержке InnovFin SME Guarantee Facility, что финансируется Европейским союзом в рамках Horizon 2020 Financial Instruments.В 2021 году компания расширила свою деятельность и использовала льготный агрокредит в размере 1,5 млн лари для приобретения современной техники. В результате развития нового направления стало возможным производство жареных, бланшированных, дробленых орехов и ореховой муки. В результате увеличилось как количество сотрудников, так и объем экспорта.Компания готовит на экспорт как ядра фундука, так и муку и пасту из фундука. Продукция продается в Италии и Чехии. В этом году уже экспортировано до 2 тысяч тонн готовой продукции. На предприятии работает более 100 местных жителей.Новая программаВ середине ноября текущего года Минсельхоз объявил о начале государственной Программы содействия производству фундука в Грузии.Все фермеры, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари на 1 гектар. То есть, на агрокарты в одном из банков Грузии, бенефициарам программы будут начислять агробаллы с весны 2023.Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года.Для получения финансовой помощи фундуководы должны зарегистрировать свои плантации лесных орехов в фундуковом кадастре с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.Программа реализуется во всех муниципалитетах Грузии, кроме самоуправляемых городов.В рамках программы Минсельхоз составит кадастр фундука, куда будет собрана информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также будут собраны данные о сортах фундука, что позволит ведомству провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, отар шамугия , озургети, гурия, сельское хозяйство грузии