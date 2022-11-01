https://sputnik-georgia.ru/20221101/pravitelstvo-gruzii-namereno-sodeystvovat-proizvodstvu-funduka-271813366.html

Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука

Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука

Фермеры, у которых плантации фундука разбиты на площади трех и более гектаров, смогут воспользоваться льготным агрокредитом на пополнение оборотных средств 01.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-01T10:02+0400

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2022-11-01T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Государственная Программа содействия производству фундука, предусматривающая помощь как малым, так и крупным фермерским хозяйствам, стартует в Грузии до конца года.По решению правительства все физические лица, в собственности либо пользовании которых находятся плантации фундука площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари (180,5 доллара) на 1 гектар.Эта сумма будет зачислена участникам программы на агрокарты в виде агробаллов. На них фермеры смогут приобрести различные товары, необходимые для ухода за фундуком.Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии >>Также фермеры, у которых плантации фундука разбиты на площади трех и более гектаров, смогут воспользоваться льготным агрокредитом на пополнение оборотных средств. Государство профинансирует 8% ставки кредита.Глава Минсельхоза Отара Шамугия рассказал о причинах, по которым встала необходимость поддержки отрасли.По его словам, в 2017 году объемы производства фундука, его качество и экспорт сократились из-за распространения мраморных клопов. Масштабные меры по борьбе с вредителями, которые продолжаются по сей день, дали результат. Так, в 2021 году доходы, полученные в результате экспорта фундука, составили более 115 миллионов долларов.Тем не менее, по информации министра, в 2022 году фермеры не могли получить должный доход. Причина в климатических условиях, из-за которых фермеры не могли должным образом проводить мероприятия по уходу и как результат – снизились урожайность и качество продукции.Куда вывозится грузинский фундук >>"Принимая это во внимание, важно поддержать наших фермеров, чтобы в следующем году с весны они могли реализовать все необходимые меры для получения качественного урожая", – сказал Шамугия.В рамках программы, Минсельхоз составит кадастр фундука, куда будет собрана информация о том, какой площадью плантаций фундука владеют фермеры, а также будут собраны данные о сортах фундука, что позволит ведомству провести анализ и принять соответствующие меры для поддержки отрасли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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