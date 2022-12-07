https://sputnik-georgia.ru/20221207/v-gruzii-tsirkuliruyut-srazu-tri-infektsii---chkhaidze-ob-epidsituatsii-v-strane-272797523.html

В Грузии циркулируют сразу три инфекции – Чхаидзе об эпидситуации

В Грузии циркулируют сразу три инфекции – Чхаидзе об эпидситуации

По словам Чхаидзе, грипп протекает гораздо тяжелее, чем коронавирус 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T14:52+0400

2022-12-07T14:52+0400

2022-12-07T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили в Тбилиси Иване Чхаидзе сообщил, что в медицине появился новый термин – триплдемия, означающий циркуляцию сразу трех инфекций одновременно.По его словам, триплдемия, то есть циркуляция трех инфекций одновременно, встречается не только в Грузии, но и во многих странах мира, отметил Чхаидзе. В случае всех трех вирусов наблюдается повышение температуры тела, кашель, боль в горле, головная боль и слабость.Однако есть и отличия – в частности, в случае подтипа коронавируса "омикрон", который распространен сейчас в Грузии, высокая температура не характерна, и она колеблется от 37,5 до 38 градусов. В случае же гриппа температура поднимается выше 38, есть слабость, головная боль и кашель. По словам Чхаидзе, грипп протекает гораздо тяжелее, чем коронавирус.Особо следует выделить и респираторно-синцитиальные вирусы, которые, по словам медиков, повреждают нижние дыхательные пути, соответственно, развивается бронхиолит.Пациенты жалуются на учащенное дыхание, обильные выделения из носа, пониженный аппетит. Наиболее внимательны в случае данного вируса должны быть родители детей в возрасте до года, в некоторых случаях нужно лечение в клинике.Осложнением во всех трех случаях инфекции считается воспаление легких. Бронхиолит в основном фиксируется среди детей в возрасте до двух лет. Среди осложнений есть и отит, и синусит, но они не опасны для жизни, как, например, пневмония.Пик распространения респираторных инфекций ожидается в декабре-январе, говорят эпидемиологи. При этом он не исключает, что пик распространения инфекционных заболеваний может наступить и в марте.Из-за сезонных вирусов и гриппа клиники Грузии заполнены. Для превенции распространения заболевания медики призывают при возникновении симптомов воздерживаться максимально стараться не выходить на улицу или же выходить в маске. Сезон гриппа и вирусов в Грузии - пик впереди, а больницы уже переполнены>>Тем временем минздрав Грузии объявил о мобилизации. Сектор первичного здравоохранения уже получил соответствующие указания лечить пациентов на дому, поскольку в клиниках свободных мест практически нет. Граждане, заболевшие респираторными заболеваниями, обращаются в медучреждения каждый день.В период пандемии коронавируса динамика распространения респираторных вирусов изменилась. В 2020 году гриппа практически не было, поскольку коронавирус притеснил его, соответственно, он меньше беспокоил население. В 2021 году данная динамика продолжилась, однако в этом году ситуация изменилась.В мае 2022 года эпидемиологи заявили, что сезон вируса гриппа в Грузии затянулся и при этом обогнал по количеству зараженных коронавирусом. Подобного распространения гриппа с 2008-2009 годов в Грузии не было, говорят специалисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, тбилиси