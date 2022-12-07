https://sputnik-georgia.ru/20221207/v-parke-mziuri-vpervye-zazhgut-chichilaki-272805098.html

В парке Мзиури впервые зажгут чичилаки

В парке Мзиури впервые зажгут чичилаки

Красивое зрелище в столичном парке соединится с добрым делом для молодежи 07.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-07T18:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Зажжение грузинской новогодней елки — чичилаки — состоится в тбилисском парке Мзиури 10 декабря, в 18:00. Поскольку чичилаки родом из Западной Грузии, из региона Гурия, на церемонию зажжения елки будут приглашены шесть старшеклассников из этого края. Родина “Чичилаки”: как в Гурии хранят древние традиции >>> В рамках инициативы кафе "Мзиури", которое в этом году отмечает шестилетний юбилей, кафе подарит семьям ребят годовой абонимент на интернет связь. Для этой благотворительной акции в кафе объявлен сбор денег - организаторам нужна сумма 1 440 лари.Присоединиться к благотворительной акции желающие могут через онлайн-платформу "Чаэрте" (груз. "Включись"). Через сайт можно пожертвовать любую сумму - даже 1 лари, и помочь профинансировать покупку интернета или компьютера для старшеклассников в регионах."Чичилаки" — традиционный новогодний символ и украшение в Грузии. Настоящий "чичилаки" изготавливается из прямой ветви дерева (традиционно — орехового), которую последовательно обстругивают с одного конца, оставляя тонкие стружки держаться на другом. В результате получается палка с пышной кудрявой кроной из стружек. Это и есть "чичилаки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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