https://sputnik-georgia.ru/20221207/v-tbilisi-prokhodit-chempionat-gruzii-po-bystrym-shakhamatam-272803684.html

В Тбилиси проходит чемпионат Грузии по быстрым шахматам

В Тбилиси проходит чемпионат Грузии по быстрым шахматам

Соревнования состоят из 13 туров и проводятся по швейцарской системе 07.12.2022, Sputnik Грузия

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нино бациашвили

спорт

грузия

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нона гаприндашвили

гиги купарадзе

шахматы

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ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Чемпионат Грузии по быстрым шахматам проходит в тбилисском дворце шахмат имени Ноны Гаприндашвили.По информации Федерации шахмат Грузии, среди женщин после семи туров лидирует Нино Бациашвили с шестью очками.Ее основная конкурентка Мери Арабидзе отстает от Бациашвили на пол-очка, а Лиле Коридзе и Мака Пурцеладзе делят между собой III-IV места с 5 очками.Турнирную таблицу среди юношей возглавляют одновременно семь шахматистов. После семи туров за чемпионство будут бороться Гига Купарадзе, Константин Шанава, Давид Джоджуа, Гайоз Нигалидзе, Лука Киладзе, Мераб Гагунашвили и Николоз Петриашвили.Соревнования состоят из 13 туров и проводятся по швейцарской системе. Победителю вручат кубок имени прославленной грузинской шахматистки, международного мастера, трехкратной олимпийской чемпионки Нино Гуриели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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нино бациашвили, спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, гиги купарадзе, шахматы