В Тбилиси проходит чемпионат Грузии по быстрым шахматам
16:41 07.12.2022 (обновлено: 17:17 07.12.2022)
© Courtesy of Georgian Chess FederationЧемпионат Грузии по быстрым шахматам
© Courtesy of Georgian Chess Federation
Соревнования состоят из 13 туров и проводятся по швейцарской системе
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Чемпионат Грузии по быстрым шахматам проходит в тбилисском дворце шахмат имени Ноны Гаприндашвили.
© Courtesy of Georgian Chess FederationЧемпионат Грузии по быстрым шахматам
Чемпионат Грузии по быстрым шахматам
© Courtesy of Georgian Chess Federation
По информации Федерации шахмат Грузии, среди женщин после семи туров лидирует Нино Бациашвили с шестью очками.
© Courtesy of Georgian Chess FederationЧемпионат Грузии по быстрым шахматам
Чемпионат Грузии по быстрым шахматам
© Courtesy of Georgian Chess Federation
Ее основная конкурентка Мери Арабидзе отстает от Бациашвили на пол-очка, а Лиле Коридзе и Мака Пурцеладзе делят между собой III-IV места с 5 очками.
© Courtesy of Georgian Chess FederationЧемпионат Грузии по быстрым шахматам
Чемпионат Грузии по быстрым шахматам
© Courtesy of Georgian Chess Federation
Турнирную таблицу среди юношей возглавляют одновременно семь шахматистов. После семи туров за чемпионство будут бороться Гига Купарадзе, Константин Шанава, Давид Джоджуа, Гайоз Нигалидзе, Лука Киладзе, Мераб Гагунашвили и Николоз Петриашвили.
© Courtesy of Georgian Chess FederationЧемпионат Грузии по быстрым шахматам
Чемпионат Грузии по быстрым шахматам
© Courtesy of Georgian Chess Federation
Соревнования состоят из 13 туров и проводятся по швейцарской системе. Победителю вручат кубок имени прославленной грузинской шахматистки, международного мастера, трехкратной олимпийской чемпионки Нино Гуриели.