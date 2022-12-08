https://sputnik-georgia.ru/20221208/deputat-informatsiya-o-verbovke-dlya-otpravki-na-ukrainu-podtverdilas-272842878.html

Депутат: информация о вербовке для отправки на Украину подтвердилась

Депутат: информация о вербовке для отправки на Украину подтвердилась

Подтверждение вербовки не исключает присутствия на Украине добровольцев, которые поехали туда по собственному желанию, заявил лидер правящей партии 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T21:58+0400

2022-12-08T21:58+0400

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мамука мдинарадзе

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мамука мамулашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Грузинское общество увидело правду о вербовке граждан Грузии для отправки на Украину, заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Первым об отправке оппозиционерами граждан Грузии на Украину заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который из-за этого подвергся резкой критике со стороны оппозиции и добровольцев, которые самостоятельно отправились на Украину. Позже глава грузинского легиона Мамука Мамулашвили, которого власти Грузии считают сторонником "Нацдвижения", признался, что помогает гражданам Грузии попасть на Украину.По его словам, во время журналистского расследования подтвердилось, что информация о возможности отправиться на Украину для участия в боевых действиях размещена в соцсетях и добровольцам предлагают за это определенную плату.Больше всего у депутата вызвал возмущение тот факт, что добровольцам не объясняют нормы грузинского закона, согласно которым, если гражданин Грузии поступает на службу в вооруженные силы другой страны, он теряет гражданство Грузии.В тоже время Мдинарадзе подчеркнул, что гражданства Грузии эти люди лишатся, если Грузия получит официальное подтверждение.Премьер Грузии пояснил свои слова об отправке добровольцев на Украину >>"Если они как-то на официальном уровне подтвердят, что они входят в состав вооруженных сил Украины, то действительно их можно будет лишить гражданства", - сказал Мдинарадзе.При этом он не исключил, что "Нацдвижение" может пойти на такую провокацию и создать на этом пиар-кампанию.Лидер правящей партии отметил, что, безусловно, подтверждение вербовки не исключает присутствия на Украине добровольцев, которые поехали туда по собственному желанию.С марта в боях на стороне Украины погибли 33 грузина.Представители "Единого национального движения" и их соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России и обвиняют власти Грузии в том, что они "пророссийская сила". Власти подверглись критике и за отказ обеспечить организованную отправку добровольцев на Украину. Причиной отказа власти назвали то, что это было бы расценено как вовлечение страны в конфликт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий гарибашвили, мамука мамулашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, обострение ситуации вокруг украины 2022