https://sputnik-georgia.ru/20221208/fis-provedet-zaklyuchitelnuyu-proverku-v-bakuriani-pered-chm-po-snoubordu-272839469.html

FIS проведет заключительную проверку в Бакуриани перед ЧМ по сноуборду

FIS проведет заключительную проверку в Бакуриани перед ЧМ по сноуборду

Предварительную регистрацию уже прошли 1300 спортсменов из 50 стран, до 400 тренеров, врачей и судей 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T18:42+0400

2022-12-08T18:42+0400

2022-12-08T18:42+0400

спорт

грузия

новости

международная федерация лыжного спорта

бакуриани

чемпионат мира по горнолыжному фристайлу

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузинский горнолыжный курорт Бакуриани перед началом чемпионата мира по сноуборду, фристайлу и фриски подвергнут еще одной проверке - 16 января инспекция оценит качество снега.Чемпионат мира по сноуборду, фристайлу и фриски 2023 пройдет в Бакуриани с 16 февраля по 5 марта. Участники соревнования будут выступать на двух локациях - вершинах Кохта и Дидвели.Предварительную регистрацию уже прошли 1300 спортсменов из 50 стран, до 400 тренеров, врачей и судей. Ожидается, что на ЧМ приедут около 1 900 представителей Международной федерации лыжного спорта (FIS)."Почти все основные работы завершены. Присутствовать на соревнованиях смогут все желающие, так как посещение свободное", - добавил Костава.Готов ли Бакуриани к проведению ЧМ – в Грузию прибыла международная комиссия >>Чемпионат включает в себя шесть дисциплин, в которых спортсмены разыграют 30 комплектов медалей.Решение провести ЧМ в Бакуриани было принято на 51-м конгрессе Международной федерации лыжного спорта в 2018 году. Уже 16 февраля звезды горнолыжного спорта проведут первую тренировку на курорте, а финальные состязания начнутся 18-го.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, международная федерация лыжного спорта, бакуриани, чемпионат мира по горнолыжному фристайлу