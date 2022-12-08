https://sputnik-georgia.ru/20221208/gruzinskie-eksportery-smogut-uchastvovat-v-15-mezhdunarodnykh-vystavkakh-v-2023-godu-272840604.html
Грузинские экспортеры смогут участвовать в 15 международных выставках в 2023 году
Грузинские экспортеры смогут участвовать в 15 международных выставках в 2023 году
Для участия в парижской выставке в Грузии отобрали семь крупных производителей пищевых ингредиентов 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T19:52+0400
2022-12-08T19:52+0400
2022-12-08T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Павильон с грузинской продукцией представлен на международной выставке Food Ingredients Europe в Париже, при поддержке агентства "Производи в Грузии", сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.Павильон, где свою продукцию представили семь грузинских компаний, посетил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.Представленные на выставке грузинские компании в основном производители фундука, грецких орехов, миндаля, переработанных фруктов и овощей и натуральных соков."Приоритетом нашего министерства является поддержка местного экспорта. Для этого по заданию правительства с помощью агентства "Производи в Грузии" мы разработали механизмы поддержки экспортеров, поиска для них рынков сбыта, закрепления на местах и в целом по направлению диверсификации географии экспорта", - заявил Надареишвили.Только в 2023 году "Производи в Грузии" предлагает грузинским экспортерам участие в 15 крупнейших мировых выставках.Экспорт из Грузии продолжает расти – новые данные >>Помимо содействия участию в международных выставках и организации торговых миссий, министерство и агентство "Производи в Грузии" предлагают потенциальным экспортерам участие в программе стимулирования экспорта, которая предполагает оказание технической помощи экспортерам, в том числе устранение факторов, препятствующих экспорту в компаниях-бенефициарах и внедрение механизмов стимулирования экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, париж, производи в грузии, выставка
грузия, новости, экономика, париж, производи в грузии, выставка
Грузинские экспортеры смогут участвовать в 15 международных выставках в 2023 году
19:52 08.12.2022 (обновлено: 19:55 08.12.2022)
Для участия в парижской выставке в Грузии отобрали семь крупных производителей пищевых ингредиентов
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Павильон с грузинской продукцией представлен на международной выставке Food Ingredients Europe в Париже, при поддержке агентства "Производи в Грузии", сообщает Министерство экономики и устойчивого развития.
Павильон, где свою продукцию представили семь грузинских компаний, посетил заместитель министра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили.
"Для парижской выставки мы отобрали семь крупных производителей пищевых ингредиентов и надеемся, что эта выставка станет для них базой для поиска новых деловых партнеров и, соответственно, выхода на новые рынки", — сказал замминистра.
Представленные на выставке грузинские компании в основном производители фундука, грецких орехов, миндаля, переработанных фруктов и овощей и натуральных соков.
"Приоритетом нашего министерства является поддержка местного экспорта. Для этого по заданию правительства с помощью агентства "Производи в Грузии" мы разработали механизмы поддержки экспортеров, поиска для них рынков сбыта, закрепления на местах и в целом по направлению диверсификации географии экспорта", - заявил Надареишвили.
Только в 2023 году "Производи в Грузии" предлагает грузинским экспортерам участие в 15 крупнейших мировых выставках.
Помимо содействия участию в международных выставках и организации торговых миссий, министерство и агентство "Производи в Грузии" предлагают потенциальным экспортерам участие в программе стимулирования экспорта, которая предполагает оказание технической помощи экспортерам, в том числе устранение факторов, препятствующих экспорту в компаниях-бенефициарах и внедрение механизмов стимулирования экспорта.