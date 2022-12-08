https://sputnik-georgia.ru/20221208/nazvan-srok-nachala-pryamykh-gruzoperevozok-mezhdu-turtsiey-i-armeniey-272838192.html

Назван срок начала прямых грузоперевозок между Турцией и Арменией

Назван срок начала прямых грузоперевозок между Турцией и Арменией

Ереван и Анкара предпринимают еще один шаг по нормализации отношений, отмечает турецкое издание 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T19:05+0400

2022-12-08T19:05+0400

2022-12-08T19:05+0400

в мире

новости

политика

армения

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/08/272837753_0:70:1600:970_1920x0_80_0_0_f4e3336a297068577093f0e39994ea6a.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузовые авиаперевозки между Арменией и Турцией начнутся к концу этого года, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на турецкие СМИ.По сведениям источника издания, процесс близится к концу и перевозки будут запущены уже в конце этого года, в результате чего турецкие товары будут напрямую доставляться в Армению.Еще один важный вопрос – открытие сухопутной границы для граждан из третьих стран.Специалисты решают технические вопросы по открытию КПП на границе, однако здесь есть проблемы. В частности, мост длиной 128 метров, расположенный на границе, нуждается в ремонте.По данным источника, по этому вопросу несколько недель назад состоялась встреча на уровне экспертов. Однако, учитывая погодные условия, более конкретные шаги будут предприняты позже.Первый авиарейс из Стамбула прибыл в Ереван >>Между Арменией и Турцией нет дипотношений, а граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложности вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции по карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания Геноцида армян 1915 года в Османской империи.В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации двусторонних отношений. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле 2022 г. состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции, а в октябре в Праге прошла их первая встреча.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, армения, турция