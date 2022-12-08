https://sputnik-georgia.ru/20221208/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-gruzii-272838015.html

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Задержания были произведены как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, а семь из задержанных ранее судимы 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T17:40+0400

2022-12-08T17:40+0400

2022-12-08T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны девять человека, говорится в сообщении ведомства.Задержания были произведены как в Тбилиси, так и в регионах Грузии, а семь из задержанных ранее судимы.В Тбилиси сотрудники полиции задержали 35-летнего ранее судимого мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Из автомобиля, которым управлял задержанный, полиция изъяла пистолет системы Макарова, обойму и восемь патронов в качестве вещественного доказательства.По аналогичному обвинению в Тбилиси также задержан ранее судимый 26-летний мужчина, который, увидев экипаж патрульной полиции, выбросил огнестрельное оружие из окна автомобиля.Гранаты, взрывчатки, винтовки – в Грузии изъяли целый арсенал оружия >>А из дома еще одного задержанного в Тбилиси – 47-летнего ранее судимого мужчины, во время обыска изъяла пистолет, обойму и патроны.В регионе Кахети сотрудники полиции также задержали двух ранее судимых лиц. Мужчины, возраст которых 38 и 36 лет, обвиняются как в незаконном приобретения и хранения огнестрельного оружия, так и марихуаны. В результате обыска домов полиция изъяла обрез, патроны, огнестрельное оружие и сушеную марихуану.Еще одного ранее судимого сотрудники полиции задержали в заповеднике Лагодехи во время незаконной охоты. Помимо незарегистрированного автомата, обоймы, 45 патронов и охотничьего оружия, у 41-летнего мужчины изъяли его добычу – кавказского горного козла редкой породы.В Грузии ужесточают штрафы за ношение холодного оружия >>По обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия в регионе Самегрело – Земо Сванети задержан ранее судимый мужчина. Из дома 53-летнего мужчины изъяли пистолет и один патрон.По аналогичному обвинению сотрудники полиции региона Имерети, Рача – Лечхуми и Квемо Сванети задержали 44-летнего мужчину. Из дома задержанного изъяли пистолет, две обоймы и 66 патронов.Огнестрельное оружие и восемь патронов полиция изъяла в Батуми. По факту задержан 53-летний обвиняемый.Следствие ведется по нескольким статьям УК Грузии. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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