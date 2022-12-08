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Очередь на жилье вынужденных переселенцев может сократиться

Очередь на жилье вынужденных переселенцев может сократиться

Лишатся права на жилье вынужденные переселенцы, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T20:40+0400

2022-12-08T20:40+0400

2022-12-08T20:40+0400

грузия

новости

общество

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. В парламент Грузии поступили поправки в закон "О вынужденных переселенцах", которые ограничивают права переселенцев на обеспечение долгосрочным жильем.Согласно представленным поправкам, государство не будет обеспечивать долгосрочным жильем лиц со статусом вынужденного переселенца, родившихся после 1 января 2023 года.Также лишатся права на жилье и те лица, которым не исполнилось 18 лет до 1 января 2023 года. Жилье таким лицам будет полагаться только как наследникам своих родственников.Вынужденные переселенцы в Грузии – без жилья остаются более 40 тысяч семей >>А вот оставшиеся сиротами лица после 2023 года будут обеспечены тем жильем, которое полагалось их родителям.Авторы законопроекта полагают, что в результате поправок число вынужденных переселенцев, стоящих в очереди на жилье, сократится, в то же время, по их данным, так как в год рождаются в среднем около 4,2 тысячи лиц со статусом вынужденного переселенца, те также после 1 января 2023 года не смогут претендовать на отдельное жилье от государства.Все это сэкономит государству в среднем в год 106,3 миллиона долларов, которые должны были уйти на покупку жилья переселенцам.По официальной статистике государству предстоит обеспечить жильем всего 43 809 семей переселенцев.Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ.Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, жилье для вынужденных переселенцев