https://sputnik-georgia.ru/20221208/rossiyskie-uchenye-namereny-diagnostirovat-rak-po-sostavu-vody-v-organizme-272816321.html

Российские ученые намерены диагностировать рак по составу воды в организме

Российские ученые намерены диагностировать рак по составу воды в организме

Новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды 08.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-08T11:53+0400

2022-12-08T11:53+0400

2022-12-08T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Ученые Сочинского и Томского государственных университетов разрабатывают уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения, пишет РИА Новости.Новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды, утверждают исследователи. Статья опубликована в журнале Diagnostics.Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.Подобную методику сейчас активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях."Мы провели измерение и моделирование оптических свойств нагреваемой ткани и ее компонентов в терагерцовом диапазоне, используя в качестве модельной ткани жировую ткань. Соотношение между различными типами воды является маркером липолиза, который происходит с разной скоростью для клеток в норме и при патологии", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники СГУ Ирина Янина.Согласно информации авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани.Ожидается, что в будущем научный коллектив ТГУ и СГУ сможет провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20221207/uchenye-obnaruzhili-novuyu-biologicheskuyu-opasnost-na-letuchikh-myshakh-272796366.html

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