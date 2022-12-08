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В Грузии строго наказали подростка за издевательства над пенсионером
В Грузии строго наказали подростка за издевательства над пенсионером
Прокуратуре удалось доказать виновность преступников в нечеловеческом обращении и групповом избиении 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T22:21+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Гурджаанский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы несовершеннолетнего, издевавшегося над пенсионером, его взрослый напарник получил шесть лет тюрьмы, сообщает Генпрокуратура Грузии.По данным прокуратуры, на суде удалось доказать, что 24 июня 2022 года несовершеннолетний и отбывающий условное наказание за насилие взрослый в лесу Кварельского района избили 68-летнего мужчину, забрали у него деньги, заставляли совершать унизительные действия и снимали все на мобильный телефон, а после потребовали еще денег, чтобы видео не попало бы в соцсети.Пенсионер-ревнивец в Тбилиси забил жену до смерти молотком – МВД >>Прокуратуре удалось доказать виновность преступников в нечеловеческом обращении, групповом избиении и незаконном получении, хранении и распространении информации о личной жизни.Адвокатам удалось доказать невиновность своих подзащитных в грабеже и вымогательстве, однако прокуратура планирует подать апелляцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
В Грузии строго наказали подростка за издевательства над пенсионером
22:21 08.12.2022 (обновлено: 22:33 08.12.2022)
Прокуратуре удалось доказать виновность преступников в нечеловеческом обращении и групповом избиении
ТБИЛИСИ, 8 дек - Sputnik. Гурджаанский районный суд приговорил к четырем годам тюрьмы несовершеннолетнего, издевавшегося над пенсионером, его взрослый напарник получил шесть лет тюрьмы, сообщает Генпрокуратура Грузии.
По данным прокуратуры, на суде удалось доказать, что 24 июня 2022 года несовершеннолетний и отбывающий условное наказание за насилие взрослый в лесу Кварельского района избили 68-летнего мужчину, забрали у него деньги, заставляли совершать унизительные действия и снимали все на мобильный телефон, а после потребовали еще денег, чтобы видео не попало бы в соцсети.
Прокуратуре удалось доказать виновность преступников в нечеловеческом обращении, групповом избиении и незаконном получении, хранении и распространении информации о личной жизни.
Адвокатам удалось доказать невиновность своих подзащитных в грабеже и вымогательстве, однако прокуратура планирует подать апелляцию.