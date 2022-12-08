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Землетрясение произошло близ границы Грузии
Землетрясение произошло близ границы Грузии
Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане 08.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-08T10:50+0400
2022-12-08T10:50+0400
2022-12-08T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане в 57 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 06:42 по местному времени, то есть в 10:42 по тбилисскому. Эпицентр находился на глубине 46 километров.Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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землетрясение, новости, грузия, тбилиси, дагестан
землетрясение, новости, грузия, тбилиси, дагестан
Землетрясение произошло близ границы Грузии
10:50 08.12.2022 (обновлено: 11:15 08.12.2022)
Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане в 57 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 06:42 по местному времени, то есть в 10:42 по тбилисскому. Эпицентр находился на глубине 46 километров.
Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.