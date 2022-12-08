https://sputnik-georgia.ru/20221208/zemletryasenie-proizoshlo-bliz-granitsy-gruzii-272817920.html

Землетрясение произошло близ границы Грузии

Землетрясение произошло близ границы Грузии

Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане 08.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Дагестане в 57 километрах от границы с Грузией, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 06:42 по местному времени, то есть в 10:42 по тбилисскому. Эпицентр находился на глубине 46 километров.Толчки ощущались в Грузии, Армении и Азербайджане. Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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