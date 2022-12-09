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Депутат Госдумы заявил о перспективе для отмены виз с Грузией
Депутат Госдумы заявил о перспективе для отмены виз с Грузией
Люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси, считает председатель комитета Госдумы 09.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-09T21:26+0400
2022-12-09T21:26+0400
2022-12-09T21:26+0400
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леонид калашников
визовый режим
россия запретила прямое авиасообщение с грузией
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников РИА Новости.В среду состоялся российско-грузинский форум: "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", на котором обсуждались вопросы отмены визового режима и восстановление прямых авиарейсов.По словам парламентария, к решению этих вопросов могли прийти еще полтора года назад, но из-за антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова Россия не пошла на этот шаг."Мы даже близки были к решению этого вопроса (по возобновлению прямого авиасообщения – ред.) еще полтора года назад, но тогда события с Гавриловым разрушили решимость России пойти на этот шаг. Так же, как (были близки и к решению вопроса – ред.) по отмене визового режима со стороны России", - заявил он.Калашников сообщил, что было принято решение поставить перед этими структурами вопрос об отмене виз с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. "Поставить и попытаться решить эти вопросы", - сказал он.Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве >>"Это, в том числе, обсуждалось на этом форуме, обсуждается это и на парламентском уровне. Мы постоянно думаем об этом, когда разговариваем с разными структурами исполнительной власти, администрацией президента, Минтрансом", - сказал он.Решение этих вопросов назрело, убеждён Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии, что привело к протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией.Президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, новости, политика, леонид калашников, визовый режим, россия запретила прямое авиасообщение с грузией, грузино-российские отношения
россия, грузия, новости, политика, леонид калашников, визовый режим, россия запретила прямое авиасообщение с грузией, грузино-российские отношения
Депутат Госдумы заявил о перспективе для отмены виз с Грузией
Люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси, считает председатель комитета Госдумы
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik.
Появилась перспектива для отмены виз с Грузией и возобновления прямого авиасообщения, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников РИА Новости
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В среду состоялся российско-грузинский форум: "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития", на котором обсуждались вопросы отмены визового режима и восстановление прямых авиарейсов.
"Сейчас ответственная политика Грузии в нынешней сложной ситуации, связанной, в том числе, с проведением специальной операции, санкции против нас (дает возможность продвинуться в этих вопросах – ред.). Мне кажется, это тоже назрело (отмена визового режима – ред.), так же как и для того, чтобы (возобновить прямое авиасообщение – ред.), это в общем и перевозки тех людей, которые в этом нуждаются" - заявил депутат.
По словам парламентария, к решению этих вопросов могли прийти еще полтора года назад, но из-за антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года после визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова Россия не пошла на этот шаг.
"Мы даже близки были к решению этого вопроса (по возобновлению прямого авиасообщения – ред.) еще полтора года назад, но тогда события с Гавриловым разрушили решимость России пойти на этот шаг. Так же, как (были близки и к решению вопроса – ред.) по отмене визового режима со стороны России", - заявил он.
Калашников сообщил, что было принято решение поставить перед этими структурами вопрос об отмене виз с Грузией и возобновлении прямого авиасообщения. "Поставить и попытаться решить эти вопросы", - сказал он.
"Это, в том числе, обсуждалось на этом форуме, обсуждается это и на парламентском уровне. Мы постоянно думаем об этом, когда разговариваем с разными структурами исполнительной власти, администрацией президента, Минтрансом", - сказал он.
Решение этих вопросов назрело, убеждён Калашников, поскольку люди нуждаются в прямом авиасообщении между Москвой и Тбилиси.
В Тбилиси прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия в июне 2019 года. Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии, что привело к протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией.
Президент РФ подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.